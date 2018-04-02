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Рудковская обнажила грудь в откровенном платье
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Рудковская обнажила грудь в откровенном платье 

WDay.ru 8 часов назад
Фото: WDay.ru
А казалась такой скромницей!
Яна Рудковская по праву считается одной из самых элегантных российских звезд. Она умеет с шиком носить дизайнерские наряды, и никогда не позволяет себе надевать вульгарные или чрезмерно откровенные вещи. Но, видимо, ей, как и любой женщине, весной особенно хочется маленьких безумств. Для съемки в модном журнале звездный продюсер выбрала платье, которое в деталях позволило рассмотреть ее бюст.
Полупрозрачное серебристое платье от Elie Saab с нескромным декольте практически обнажило все прелести Рудковской. И надо сказать, тут есть, чем полюбоваться! Фигура у 43-летней мамы троих детей — как у молодой девушки,
«Горячий бэкстейдж со съемки невероятной Эллен фон Унверт. Скоро выложу не менее горячие фото», — пообещала Яна своим подписчикам. А те начали гадать, настоящая ли у звезды грудь, или все это великолепие — результат умелой работы пластического хирурга. Разумеется, нашлись среди фолловеров и те, кто пристыдил Рудковскую: дескать, замужней женщине с детьми не стоит выставлять свое тело напоказ. Другие, наоборот, поддержали красавицу: зачем же прятать такую красоту.
Кстати, совсем недавно Рудковской досталась порция критики за снимки в купальнике. «Под моим фото написали: „Пенсионный фонд!“ Потом: „Зачем ты так легла, ты же мать троих детей!“. Товарищи! Анджелина Джоли со мной одного года, Виктория Бекхэм старше меня на два года, Дженнифер Лопес старше на шесть лет, Мадонне в этом году 60 лет, и что? Фигура позволяет», — ответила тогда Яна подписчикам. А как вы считаете, стоит ли Рудковской выставлять на всеобщее обозрение такие соблазнительные фотографии?
Принять участие в опросе «А вам нравится образ Рудковской?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Яна Рудковская рассказала, что снова станет мамой
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