Ещё
Семенович пишет книгу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семенович пишет книгу 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @ann_semenovich
Певица, актриса и ведущая порадовала поклонников новым талантом.
Анна Семенович объявила, что собирается писать книгу.
Я начинаю работу над своим художественным романом, пора ему ожить на бумаге! Он давно родился в моей голове и теперь настало время рассказать его вам. Думаю над именем для главной героини, она балерина и очень милая девушка, но ей нужно найти подходящее имя! Посоветуйте варианты?"
— сообщила Анна на своей странице в Instagram.
Поклонники предложили массу имен и, конечно, поддержали свою любимицу:
"Ого:) Аня, какая вы молодец!) Я думаю, у вас получится написать роман, и идея очень хорошая!) Я же говорю, что вы очень умная девушка:) Желаю удачи вам в написании романа!)"
"Хочу уж книгу!"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провинциалка отправила дочь в Москву и пожалела134
Что нельзя позволять мужчине в постели60
Квитко показала странные пятна на огромной груди38
Самые полезные и вредные для здоровья орехи1
Певцов и Дроздова показали приемную дочь26
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
01:18
Певцов и Дроздова показали приемную дочь
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение