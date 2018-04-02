Семенович пишет книгу

Певица, актриса и ведущая порадовала поклонников новым талантом.

Я начинаю работу над своим художественным романом, пора ему ожить на бумаге! Он давно родился в моей голове и теперь настало время рассказать его вам. Думаю над именем для главной героини, она балерина и очень милая девушка, но ей нужно найти подходящее имя! Посоветуйте варианты?"

— сообщила Анна на своей странице в Instagram.

Поклонники предложили массу имен и, конечно, поддержали свою любимицу:

"Ого:) Аня, какая вы молодец!) Я думаю, у вас получится написать роман, и идея очень хорошая!) Я же говорю, что вы очень умная девушка:) Желаю удачи вам в написании романа!)"

"Хочу уж книгу!"