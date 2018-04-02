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Фанаты пристыдили Бузову за оголенный зад
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Фанаты пристыдили Бузову за оголенный зад 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @buzova86
Поющая ведущая продолжает раздвигать рамки дозволенного.
На этот раз Ольга Бузова удивила максимально откровенной фотографией, на которой повернулась к объективу спиной.
@buzova86
Кадр Ольга сопроводила философским комментарием:
"Тебе будет больно…ты ее запомнишь навсегда"
Подписчики отреагировали бурно и на удивление единодушно:
"Мне одной хочется подтянуть эти трусы как надо?"
"Ломает Олю… (((((("
"Кадр из порно"
"Ее в основном дети смотрят. Какой пример девочкам подает…"
"Нельзя же так откровенно, Оля"
"Ужас, когда удивлять нечем, в ход идёт голая <…>"
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