Фанаты пристыдили Бузову за оголенный зад

Поющая ведущая продолжает раздвигать рамки дозволенного.

На этот раз Ольга Бузова удивила максимально откровенной фотографией, на которой повернулась к объективу спиной.

@buzova86

Кадр Ольга сопроводила философским комментарием:

"Тебе будет больно…ты ее запомнишь навсегда"

Подписчики отреагировали бурно и на удивление единодушно:

"Мне одной хочется подтянуть эти трусы как надо?"

"Ломает Олю… (((((("

"Кадр из порно"

"Ее в основном дети смотрят. Какой пример девочкам подает…"

"Нельзя же так откровенно, Оля"

"Ужас, когда удивлять нечем, в ход идёт голая <…>"