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Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
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Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин 

Рамблер 5 часов назад
2 апреля Иосиф Пригожин отмечает день рождения. В этом году продюсеру исполнилось 49 лет. В честь праздника дочь Валерии выложила для Иосифа поздравительный пост, в котором поблагодарила Пригожина за все, что он для нее сделал и за все нервы, которые на нее потратил. Кроме того, Анна Шульгина призналась, что очень ценит мужа своей матери.
Тем временем родная дочь Иосифа Пригожина выразила надежду, что в свой праздник отец будет окружен любовью Валерии. И трогательное поздравление от жены не заставило себя долго ждать.
Певица выложила снимок, на котором, по ее же собственным словам, продюсер выглядит «беззащитным и трогательным». Валерия добавила:
«Только, наверное, я могу знать, как ты, муж и защитник, сам нуждаешься в поддержке и семейной опоре».

Дорогой мой, любимый человек! С Днем рождения, Йосечка! Вот времена настали: помимо того, что я нашептала тебе на ушко, необходимо сказать ещё всему миру о своём отношении к тебе. Ну и пусть. Все равно это делаю с радостью и гордостью: люблю тебя, мой самый лучший! Не случайно выбрала эту, не самую парадную фотографию, просто здесь ты такой беззащитный и трогательный. Только, наверное, я могу знать, как ты, муж и защитник, сам нуждаешься в поддержке и семейной опоре. Мы с тобой вместе столько дорог прошли, и ты знаешь, что я всегда рядом. Береги себя (беречь тебя ты не всегда мне позволяешь), будь, пожалуйста, здоров, старайся не тратить даже минуты твоей жизни на людей недостойных твоего внимания. Пусть рядом будут единомышленники и только верные друзья — с годами все больше ценим человеческие отношения. Ну а мы, любящие тебя, всегда будем твоим надёжным тылом. Кстати, вот мы с тобой и опять ненадолго ровесники. 😘😂 #иосифпригожин #деньрождения ❤️❤️❤️🌹🌹🌹🎂🎂🎂🎉🎉🎉 #валерия Фото @prigozhinaliza

Публикация от  VALERIYA (@valeriya)

Подписчикам так понравились и фото, и признание, что одна из них даже призналась, что планирует «украсть» поздравление певицы, чтобы в скором времени точно так же поздравить своего мужа.
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