Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин 

«Только, наверное, я могу знать, как ты, муж и защитник, сам нуждаешься в поддержке и семейной опоре».
Дорогой мой, любимый человек! С Днем рождения, Йосечка! Вот времена настали: помимо того, что я нашептала тебе на ушко, необходимо сказать ещё всему миру о своём отношении к тебе. Ну и пусть. Все равно это делаю с радостью и гордостью: люблю тебя, мой самый лучший! Не случайно выбрала эту, не самую парадную фотографию, просто здесь ты такой беззащитный и трогательный. Только, наверное, я могу знать, как ты, муж и защитник, сам нуждаешься в поддержке и семейной опоре. Мы с тобой вместе столько дорог прошли, и ты знаешь, что я всегда рядом. Береги себя (беречь тебя ты не всегда мне позволяешь), будь, пожалуйста, здоров, старайся не тратить даже минуты твоей жизни на людей недостойных твоего внимания. Пусть рядом будут единомышленники и только верные друзья — с годами все больше ценим человеческие отношения. Ну а мы, любящие тебя, всегда будем твоим надёжным тылом. Кстати, вот мы с тобой и опять ненадолго ровесники. 😘😂 #иосифпригожин #деньрождения ❤️❤️❤️🌹🌹🌹🎂🎂🎂🎉🎉🎉 #валерия Фото @prigozhinaliza