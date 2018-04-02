Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин

2 апреля Иосиф Пригожин отмечает день рождения. В этом году продюсеру исполнилось 49 лет. В честь праздника дочь Валерии выложила для Иосифа поздравительный пост, в котором поблагодарила Пригожина за все, что он для нее сделал и за все нервы, которые на нее потратил. Кроме того, Анна Шульгина призналась, что очень ценит мужа своей матери.

Тем временем родная дочь Иосифа Пригожина выразила надежду, что в свой праздник отец будет окружен любовью Валерии. И трогательное поздравление от жены не заставило себя долго ждать.

Певица выложила снимок, на котором, по ее же собственным словам, продюсер выглядит «беззащитным и трогательным». Валерия добавила:

«Только, наверное, я могу знать, как ты, муж и защитник, сам нуждаешься в поддержке и семейной опоре».

Подписчикам так понравились и фото, и признание, что одна из них даже призналась, что планирует «украсть» поздравление певицы, чтобы в скором времени точно так же поздравить своего мужа.