В Сети обсуждают, как постарела Казанова 

«Постарела Сати».
Сегодня в Европе я отмечаю католическую пасху со своей итальянской семьей 🙏🏻❤️🙏🏻 Мы были все вместе на службе и Святой Отец произнес проповедь, пронзившуюся нас всех…. Воскресение Христа — это чудо. 💖 И оно может происходить каждый день и с каждым из нас, когда мы выбираем любить вместо того, чтобы ненавидеть, выбираем прощать, вместо того, чтобы осуждать.. Это воскрешение высшего сознания. Это пробуждение ото сна, который порой хуже смерти. Батюшка спросил нас, осознаём ли мы, насколько щедро Бог одаривает каждого… или все же забываем обо всех богатствах своих как 👌🏻здоровье, таланты, мирное небо, любящие люди рядом, вкусная еда…, и забываем благодарить☺️? ❗️Или все стало само собой разумеющимся, мол, так и положено…?. Ответ был всем очевиден. И все мы молчали 🧚♀️и молились о своём.. …о любви, о смирении, о мудрости 😘 и о том, чтобы помнить о главном 🙏💖 С Вербным Воскресеньем, дорогие! Как ваш день сегодня? Наполнен ли светом? #тольколюбовь #свет #душа #моядуша #семья #счастьевмелочах #воскресенье #вербноевоскресенье #скоропасха