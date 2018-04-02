В Сети обсуждают, как постарела Казанова

Уже долгое время поклонники Сати Казановой обсуждают ее предполагаемую беременность и пытаются подловить Сати в моменты, когда у нее видно животик.

Теперь девушка подарила сплетникам еще один повод для пересудов. Она выложила в свой микроблог фото с итальянским мужем, а к нему оставила подпись, как они провели католическую Пасху.

Однако полный любви пост Казановой оценили далеко не все подписчики. Некоторые заметили морщинки на лице 35-летней певицы и вынесли неутешительный вердикт:

«Постарела Сати».