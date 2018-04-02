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В Сети обсуждают, как постарела Казанова
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В Сети обсуждают, как постарела Казанова 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @satikazanova
Уже долгое время поклонники Сати Казановой обсуждают ее предполагаемую беременность и пытаются подловить Сати в моменты, когда у нее видно животик.
Теперь девушка подарила сплетникам еще один повод для пересудов. Она выложила в свой микроблог фото с итальянским мужем, а к нему оставила подпись, как они провели католическую Пасху.
Однако полный любви пост Казановой оценили далеко не все подписчики. Некоторые заметили морщинки на лице 35-летней певицы и вынесли неутешительный вердикт:
«Постарела Сати».

Сегодня в Европе я отмечаю католическую пасху со своей итальянской семьей 🙏🏻❤️🙏🏻 Мы были все вместе на службе и Святой Отец произнес проповедь, пронзившуюся нас всех…. Воскресение Христа — это чудо. 💖 И оно может происходить каждый день и с каждым из нас, когда мы выбираем любить вместо того, чтобы ненавидеть, выбираем прощать, вместо того, чтобы осуждать.. Это воскрешение высшего сознания. Это пробуждение ото сна, который порой хуже смерти. Батюшка спросил нас, осознаём ли мы, насколько щедро Бог одаривает каждого… или все же забываем обо всех богатствах своих как 👌🏻здоровье, таланты, мирное небо, любящие люди рядом, вкусная еда…, и забываем благодарить☺️? ❗️Или все стало само собой разумеющимся, мол, так и положено…?. Ответ был всем очевиден. И все мы молчали 🧚‍♀️и молились о своём.. …о любви, о смирении, о мудрости 😘 и о том, чтобы помнить о главном 🙏💖 С Вербным Воскресеньем, дорогие! Как ваш день сегодня? Наполнен ли светом? #тольколюбовь #свет #душа #моядуша #семья #счастьевмелочах #воскресенье #вербноевоскресенье #скоропасха

Публикация от  Sati Kazanova (@satikazanova)

Напомним, что за итальянца Стефано Тиоццо Сати Казанова вышла 17 октября 2017 года, то есть совсем скоро исполнится полгода, как пара состоит в браке.
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