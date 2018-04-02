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Лолита показала подросшую дочь
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Лолита показала подросшую дочь 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @lolitamilyavskaya
Лолита Милявская давно уже не выкладывала фото дочери Евы в Сеть. Но вот девушка, которой в этом году исполнится 20 лет, приехала к маме на время каникул и исполнила песню.
Лолита говорит, что французский язык, на котором поет Ева, ее дочь выучила сама. Правда, сама Милявская, оценить знания Евы не смогла, так как сама французский не знает. Но исполнение дочери ей понравилось.
Оценили вокальные данные и подписчики Лолиты, которые отметили, что у Евы красивый голос. Вместе с тем они выразили сожаление, что мать и дочь живут раздельно и заметили, что никакие гастроли Лолиты Милявской не являются этому оправданием.
Напомним, что у дочери Милявской было непростое детство. Она родилась на пятом месяце беременности, врачи ставили ей аутизм и предлагали Лолите отказаться от ребенка. Певица на такой шаг пойти не смогла, а ее мать вложила в Еву много сил и, по мнению Лолиты, к 13 годам ее дочь победила болезнь.
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