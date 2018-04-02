Ещё
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @julianachalova
Юлия Началова не устает ставить эксперименты над собственной внешностью. Много лет назад у певицы уже была анорексия, которую девушке было не так-то просто победить. После ходили слухи, что Юлия вставила в грудь силикон, но вынуждена была его удалить из-за проблем с кровью.
Недавно Сеть наполнили слухи, что девушка выпивает, а потому у нее якобы опухшее лицо. Впрочем, поклонники тогда оттаяли любимую певицу, заверив, что просто снимок неудачный.
Но теперь и фанаты были расстроены новым фото Началовой, на котором видна ее полуобнаженная грудь. Без негатива и с явным сожалением начали писать они:
«Да, еще один пример того, что надо уметь любить себя. А не бежать за большими сиськами и странной модой на силикон. Мне очень жаль, что у вас был не самый хороший опыт с хирургом».
«Я не буду лайкать. Именно эта не комильфо».
«Грудь выглядит не естественно»
«Неудачное фото, зачем … »
«Ой, ну грудь искусственная, Юленька😱😱 зачем?»
«Что с грудью? Все какая то не естественная, ужас».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провинциалка отправила дочь в Москву и пожалела134
Что нельзя позволять мужчине в постели60
Квитко показала странные пятна на огромной груди38
Самые полезные и вредные для здоровья орехи1
Певцов и Дроздова показали приемную дочь26
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
01:18
Певцов и Дроздова показали приемную дочь
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение