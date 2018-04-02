«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью

Юлия Началова не устает ставить эксперименты над собственной внешностью. Много лет назад у певицы уже была анорексия, которую девушке было не так-то просто победить. После ходили слухи, что Юлия вставила в грудь силикон, но вынуждена была его удалить из-за проблем с кровью.

Недавно Сеть наполнили слухи, что девушка выпивает, а потому у нее якобы опухшее лицо. Впрочем, поклонники тогда оттаяли любимую певицу, заверив, что просто снимок неудачный.

Но теперь и фанаты были расстроены новым фото Началовой, на котором видна ее полуобнаженная грудь. Без негатива и с явным сожалением начали писать они:

«Да, еще один пример того, что надо уметь любить себя. А не бежать за большими сиськами и странной модой на силикон. Мне очень жаль, что у вас был не самый хороший опыт с хирургом».

«Я не буду лайкать. Именно эта не комильфо».

«Грудь выглядит не естественно»

«Неудачное фото, зачем … »

«Ой, ну грудь искусственная, Юленька😱😱 зачем?»