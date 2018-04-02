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Дапкунайте призналась, что использует майонез
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Дапкунайте призналась, что использует майонез 

Лиза 2 часа назад
Фото: @ingeborga_dapkunaite_fan
Ингеборга Дапкунайте — не только талантливая актриса, но и эффектная женщина. Секреты ее красоты мечтают узнать миллионы женщин не только в родной Литве, но и в России. Однако делиться своими бьюти-находками актриса не спешит. Впрочем, однажды о необычном способе ухода за волосами актриса все же рассказала. Оказалось, что поддерживать в хорошем состоянии светлые локоны ей помогают самые что ни на есть подручные средства.
Еще в советские времена на репетиции спектакля в Чикаго я призналась американским коллегам, что вместо маски для волос наношу майонез. В Москве с кондиционерами было плохо. В другой раз американцы узнали от меня, что гель для укладки можно подменять киселем из льняного семени. Сбежался весь гримерный цех, записывали рецепт: «Мы тоже так будем делать! Это полезней для волос».
К слову, повторить маску для локонов по рецепту Ингеборги Дапкунайте может каждая. А для тех, кто предпочитает создавать уходовую косметику в домашних условиях, предлагаем список из самых эффективным бьюти-средств своими руками.
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