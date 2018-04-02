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Анна Хилькевич снова беременна
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Анна Хилькевич снова беременна 

Passion.ru 40 минут назад
Фото: instagram
Анна Хилькевич сообщила о тайной беременности и показала округлившийся живот.
«Если бы сегодня было 1 апреля, то возможно, многие восприняли бы эту новость как шутку, почти как мой муж)))) ну, а если серьезно, то отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днем все сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем узнала я. Поэтому начнtм понедельник вот с такой вот новости, ну, а всеми подробностями я обязательно поделюсь с вами позже. Так что дайте беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами», — написала она.

Если бы сегодня было 1 апреля, то возможно, многие восприняли бы эту новость как шутку🙈😂 почти как мой муж)))) ну, а если серьезно, то отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днём все сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем узнала я😱😂☝🏼 Поэтому начнём понедельник вот с такой вот новости, ну, а всеми подробностями я обязательно поделюсь с вами позже☺️🙌🏻 так что дайте беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами 🙈🙈🙈😂😘 Photo для журнала ОК! @okmagazine_ru, фотограф @polinabertrand MUA @polina_mechkovskaya Hair @armen_zakharyan Style @irene.belous

Публикация от  Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

Актриса опубликовала фото, которое сделала фотограф Полина Бертранд для журнала ОК!.
Поклонники поздравляют звезду, и мы присоединяемся с пожеланиями счастья.
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