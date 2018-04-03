Звезды, лечившиеся в реабилитационных клиниках

Знаменитости кажутся слишком далекими от человеческих проблем, но даже у них есть свои недостатки и вредные привычки, с которыми им приходится бороться. Некоторые знаменитости не могут самостоятельно преодолеть преграду, поэтому обращаются за помощью к специалистам и проходят лечение в клинике.

Дэниел Рэдклифф

Внезапная популярность, накрывшая звезду “ Гарри Поттера ”, принесла немало проблем актеру, в том числе и зависимость от алкоголя. Актер позволял себе являться на площадку пьяным, что происходило во время работы над частью «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Впрочем, Рэдклифф смог быстро собраться с силами и вылечиться. Благодаря курсу лечения в соответствующем реабилитационном центре актер не зависит от спиртного с 2010 года.

Деми Мур

В 2012 актриса начала лечение в клинике, поскольку столкнулась с зависимостью от сильных лекарств. Ее агенты заявляли, что кумир миллионов отправилась в заведение с целью улучшения состояния здоровья. Однако общественности удалось выяснить настоящие причины лечения знаменитости, и, согласно слухам, эти проблемы привели к разводу с Эштоном Катчером

Бен Аффлек

Несколько лет назад актер являлся одной из ярчайших звезд Голливуда , а также он воспитывал детей в счастливом браке, получал награды за свои работы и не становился фигурантом скандалов. Однако за такой славой стояла попытка сражаться с пристрастием ко спиртному, отчего актер страдал многие годы.

В 2001 году он решился пройти до конца курс лечения, посещая центр на территории Малибу, а в 2017 признался, что страдает от алкогольной зависимости. При этом деятель заявил, что не видит чего-то постыдного в том, чтобы обращаться за помощью в случае необходимости.

Ева Мендес

Актриса все реже появляется на публике и большое количество времени посвящает Райану Гослингу и детям. Однако пару лет назад Мендес вела более активный образ жизни, а в 2008 обращалась за помощью в клинику реабилитации, предварительно, из-за неспособности самостоятельно отказаться от приема препаратов.

Сэмюэл Л. Джексон

О своей наркозависимости актер говорит откровенно, не скрывая, что длительный период был абсолютно невменяем из-за препаратов. Несмотря на свое пристрастие, Джексон умел сохранять свою работу благодаря хорошей репутации, например, он всегда делал то, что требовали, прилежно учил реплики и приходил на съемки вовремя. Однако настоящая слава к актеру пришла лишь когда ему удалось справиться с зависимостью.

Деми Ловато

Помимо тяги к наркотикам и спиртному, певице пришлось бороться с биполярным расстройством, а также нарушением пищевого поведения. Еще до своего 21-летия Ловато активно налегала на алкоголь, кокаин и выпускаемый по рецепту препарат, что привело к потере контроля над телом. Во время одного из своих выступлений певица ударила танцора и сразу решила лечь в клинику на три месяца, а сейчас придерживается здорового образа жизни.

Зак Эфрон

Актер весьма рано достиг всемирной известности, что отразилось на его поведении, в частности, он столкнулся с кокаиновой зависимостью. В то время он работал над комедией «Соседи», одновременно страдая от наркомании, с которой ему удалось справиться только благодаря обращению в рехаб. С тех пор звезда Голливуда не упоминает о проблемах с наркотиками и стабильно снимается в нескольких фильмах за год.