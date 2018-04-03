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«Выглядит на 50»: Пынзарь поправилась и постарела
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«Выглядит на 50»: Пынзарь поправилась и постарела 

WDay.ru 8 часов назад
Фото: WDay.ru
Неужели на нее так повлиял переезд?
Недавно экс-звезда «Дома-2» огорошила своих поклонников тем, что задумала переехать в Аланию. «Пока мы сами не решили точно оставаться или нет и сейчас мы снимаем апартаменты, планируем покупку», — написала она в своем микроблоге. Купили ли они с мужем квартиру, пока неизвестно, но старшего сынишку Артема Даша уже отдала в турецкий детский сад. Сама же девушка наслаждается природой и морем. Но, как ни парадоксально, это не идет на пользу ее внешности.
Пынзарь поделилась с поклонниками милым снимком, а те обрушились на девушку с критикой. И действительно, несмотря на фильтры, Дарья выглядит не лучшим образом: лицо кажется похожим на маску. «Я подумала, что на фото женщина лет пятидесяти», «Не соглашусь, что без косметики Даше хорошо. На этом фото она, мягко говоря, постарше», «Даша в последнее время изменилась, как будто все лицо на пластике» — начали писать комментаторы. Многие сочли Пынзарь похожей на Ларису Гузееву или Ларису Удовиченко. Женщины это, конечно, талантливые и красивые, но в два раза старше Пынзарь.
Впрочем, фанатам не угодишь. Раньше они осуждали девушку за чрезмерную сексуальность и яркие макияжи, теперь — за домашний образ. Самой же Дарье, похоже, впервые безразлично, как она выглядит, и что по этому поводу думают окружающие.
«Помню, раньше высшим удовольствием для меня была урбанизация, красивые рестораны и магазины… видимо это из-за того что я из маленького города и даже поход в «Макдональдс, которого у нас в Балаково не было, для меня был праздником. Когда приехала в первый раз в Москву, туда побежала первым делом. Сейчас я в это не могу поверить. Природа, закаты, рассветы, горы, реки, леса, поля… даже самый маленький цветочек — вот он рай! Вот истинное удовольствие для души. Я хочу творить, дышать, рисовать, танцевать, я заряжаюсь»,
— объяснила Пынзарь своим поклонникам.
Что ж, время покажет, действительно ли Дарья нашла себя в новом образе жизни, или через пару месяцев заскучает по вечеринкам и светской жизни.
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