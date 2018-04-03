5 скандальных историй о звездных алиментах

Расставание этих звездных пар наделало много шума во многом из-за того, что стороны не сразу смогли договориться о финансовой стороне вопроса. В день рождения актера Эдди Мерфи (3 апреля одному из самых многодетных отцов в Голливуде исполняется 57 лет) «Летидор» составил рейтинг звездных пап, у которых с алиментами сложились непростые отношения.

Эдди Мерфи

Если в Голливуде звучит имя Эдди Мерфи, то журналисты светской хроники знают: в 99% случаях речь идет о скандале. И, скорее всего, этот самый скандал связан с личной жизнью отца девятерых детей! Разобраться в хитросплетениях амурных историй известного комика ой как сложно.

Судите сами: в 1993 году после двух лет отношений Мерфи женился на модели Николь Митчелл. За 13 лет совместной жизни у них родилось пятеро детей: в 1989 году — Бриа, в 1992 году — Майлс, в 1994 году — Шэйн, в 1999 году — Зола, в 2002 году — Захра. Но это еще не все!

Legion-media.ru

За несколько месяцев до рождения Брии сына Эрика актеру подарила другая женщина, актриса Полетт Макнили. А когда малышке Брии исполнился годик, ее папа еще раз стал отцом: режиссер Тамара Худ родила Мерфи сына Крисчена. Устав от любвеобильности супруга, Николь Митчелл подала на развод, и весной 2006 года комик официально стал свободным мужчиной. Правда, следующего «семейного» скандала журналистам долго ждать не пришлось: в декабре того же года подруга Мерфи экс-солистка Spice Girls Мелани Браун заявила, что комик станет папой в восьмой раз! И все бы ничего, но Мерфи бросил беременную певицу и признал девочку Энджел Айрис своей дочерью лишь после проведения ДНК-теста…

Долгое время папаша отказывался не только алименты платить, он даже не хотел знакомиться с малышкой. Время шло, судебные разбирательства продолжались, сумма алиментов росла… В начале 2009 года бывшие влюбленные достигли компромисса. По сообщению газеты The Daily Mail , звездный отец ежемесячно будет выплачивать 35 тысяч долларов алиментов до тех пор, пока Энджел Айрис не исполнится 18 лет.

Кстати, на этом в эпопее с отцовством Мерфи предпочел не ставить точку. В мае 2016 года он стал отцом в девятый раз! Дочь Изи актеру подарила его подруга, актриса Пейдж Батчер.

Мэл Гибсон

Говорят, что на чужом несчастье собственное счастье не построишь. В это начинаешь верить, когда вспоминаешь, как развивался роман голливудского актера и пианистки Оксаны Григорьевой . Не без ее «стараний» рухнул брак Мэла Гибсона с Робин Мур , которая за 25 лет совместной жизни подарила актеру семерых детей.

portal.picture-alliance.com; www.legion-media.ru

29 апреля 2009 года пара появилась на голливудской премьере фильма о Росомахе, в конце мая в эфире ток-шоу многодетный отец заявил, что вскоре у него родится восьмой ребенок, а 30 октября на свет появились малышка Люсия.

Гибсон решил перестраховаться и предложил возлюбленной заранее подписать брачный контракт (согласно его условиям, пианистка будет получать по 5 млн долларов в год в течение последующих 10 лет). Но, по всей видимости, Оксана Григорьева не сочла предложение любимого мужчины верхом щедрости.

В апреле 2010 года случился скандал, которого никто не ждал: новоиспеченная мать заявила, что Гибсон поднимал на нее руку и угрожал жизни, в том числе их общей дочери! Суд признал оскароносного актера виновным (Мэл выполнял общественные работы и три года провел в условном заключении) — запретил приближаться к Оксане и Люсии, а также обязал выплачивать на содержание девочки алименты.

Изначально сумма выплат составляла 5 тысяч долларов ежемесячно, затем постоянно увеличивалась и достигла отметки в 20 тысяч долларов. Правда, по всей видимости, на этом Оксана останавливаться не собирается, ребенок же растет, а значит, и расходы на его содержание тоже.

Том Круз

Развод с Кэти Холмс изрядно потрепал не только нервы, но и кошелек одного из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. И это неудивительно, ведь в эту историю 2012 года были вплетены и странный брачный контракт, и баснословные деньги Тома Круза, и сайентология, и общая дочь пары Сури.

В канун 50-летия Круза актриса подала в суд Нью-Йорка заявление о разводе, указав в качестве причины пресловутую фразу «непримиримые разногласия». Не секрет, что Холмс не разделяла увлечения супруга сайентологией и опасалась, что Сури, которой в тот момент было 6 лет, вот-вот «начнут знакомить» с учением Рона Хаббарда

portal.picture-alliance.com; Legion-media.ru

На адвокатов Холмс потратила солидную сумму, но решением суда осталась довольна. За актрисой признано право единоличной опеки над дочерью (Крузу разрешено видеться с девочкой в оговоренные даты), а актера обязали перечислять на счет Сури по 33 тысячи долларов ежемесячно.

Также известно, что Крузу придется раскошелиться и на высшее образование для дочери.

Франсуа–Анри Пино

От богатства до жадности меньше одного шага, а точнее всего один не слишком удачный роман. История известной модели Линды Евангелисты и французского миллиардера Франсуа-Анри Пино это доказывает. 4-месячный роман влюбленных закончился в 2006 году известием о беременности Линды…

Почему отношения закончились, спросите вы? Да потому что бизнесмен был влюблен в… Сальму Хайек , и продолжать встречаться с Линдой в его планы просто-напросто не входило. Поговаривали, что Пино даже предлагал Евангелисте сделать аборт, но 40-летняя модель отказалась.

Legion-media.ru

11 октября 2006 года на свет появился их общий сын Августин. Но сердце миллиардера не дрогнуло. Как потом заявляла Линда в суде, отец ребенка не принимал никакого финансового участия в воспитании мальчика и даже не поздравлял его с праздниками! Модель требовала, чтобы Пино поддерживал для своего биологического ребенка условия не худшие, чем были созданы для его законной дочери от Сальмы Хайек малышки Валентины.

Эпопея с подсчетом ежедневных трат, выяснениями, оправданы ли запросы Евангелисты (а та заявила в суде, что на нянь, водителей, развивающие занятия, еду и одежду для ребенка тратит почти 50 тысяч долларов ежемесячно) продолжалась долго. К слову, упорные старания супермодели оправдались с лихвой: вплоть до 18-летия Августин Джеймс будет получать от своего богатого отца свыше полумиллиона долларов в год.

Чарли Шин

О том, каково это — быть отцом пятерых детей, не понаслышке знает Чарли Шин. И дело даже не столько в том, чтобы на общение с каждым найти время, сколько в необходимости вкладываться в отпрыска материально.

Если старшая дочь актера особых материальных вливаний уже не требует (напомним, Кассандре 33 года и она замужем), то младшим детям Шина деньги совсем даже не повредят.

Legion-media.ru

От брака с актрисой Дениз Ричардс у одного из самых эпатажных мужчин Голливуда две дочери 14-летняя Сэм и 12-летняя Лола, а актриса Брук Мюллер в 2009 году подарила Шину сыновей-близнецов Боба и Макса. Вплоть до начала 2016 года звездный папаша исправно платил алименты — по 55 тысяч долларов ежемесячно поступали на счет Ричардс и Мюллер.

Но финансовая ситуация артиста изменилась из-за болезни (напомним, в 2015 году Шин официально признался в том, что ВИЧ-инфицирован), и он подал обращение в суд с просьбой сократить сумму ежемесячных выплат в адрес детей. Что самое интересное, суд встал на сторону Шина и сократил сумму алиментов в пять раз! Стоит ли удивляться, что бывшие жены протестуют как могут?