5 скандальных историй о звездных алиментах 

Расставание этих звездных пар наделало много шума во многом из-за того, что стороны не сразу смогли договориться о финансовой стороне вопроса. В день рождения актера Эдди Мерфи (3 апреля одному из самых многодетных отцов в Голливуде исполняется 57 лет) «Летидор» составил рейтинг звездных пап, у которых с алиментами сложились непростые отношения.
Эдди Мерфи
Если в Голливуде звучит имя Эдди Мерфи, то журналисты светской хроники знают: в 99% случаях речь идет о скандале. И, скорее всего, этот самый скандал связан с личной жизнью отца девятерых детей! Разобраться в хитросплетениях амурных историй известного комика ой как сложно.
Судите сами: в 1993 году после двух лет отношений Мерфи женился на модели Николь Митчелл. За 13 лет совместной жизни у них родилось пятеро детей: в 1989 году — Бриа, в 1992 году — Майлс, в 1994 году — Шэйн, в 1999 году — Зола, в 2002 году — Захра. Но это еще не все!
Legion-media.ru
За несколько месяцев до рождения Брии сына Эрика актеру подарила другая женщина, актриса Полетт Макнили. А когда малышке Брии исполнился годик, ее папа еще раз стал отцом: режиссер Тамара Худ родила Мерфи сына Крисчена. Устав от любвеобильности супруга, Николь Митчелл подала на развод, и весной 2006 года комик официально стал свободным мужчиной. Правда, следующего «семейного» скандала журналистам долго ждать не пришлось: в декабре того же года подруга Мерфи экс-солистка Spice Girls Мелани Браун заявила, что комик станет папой в восьмой раз! И все бы ничего, но Мерфи бросил беременную певицу и признал девочку Энджел Айрис своей дочерью лишь после проведения ДНК-теста…
Долгое время папаша отказывался не только алименты платить, он даже не хотел знакомиться с малышкой. Время шло, судебные разбирательства продолжались, сумма алиментов росла… В начале 2009 года бывшие влюбленные достигли компромисса. По сообщению газеты The Daily Mail, звездный отец ежемесячно будет выплачивать 35 тысяч долларов алиментов до тех пор, пока Энджел Айрис не исполнится 18 лет.
Кстати, на этом в эпопее с отцовством Мерфи предпочел не ставить точку. В мае 2016 года он стал отцом в девятый раз! Дочь Изи актеру подарила его подруга, актриса Пейдж Батчер.
Мэл Гибсон
Говорят, что на чужом несчастье собственное счастье не построишь. В это начинаешь верить, когда вспоминаешь, как развивался роман голливудского актера и пианистки Оксаны Григорьевой. Не без ее «стараний» рухнул брак Мэла Гибсона с Робин Мур, которая за 25 лет совместной жизни подарила актеру семерых детей.
portal.picture-alliance.com; www.legion-media.ru
29 апреля 2009 года пара появилась на голливудской премьере фильма о Росомахе, в конце мая в эфире ток-шоу многодетный отец заявил, что вскоре у него родится восьмой ребенок, а 30 октября на свет появились малышка Люсия.
Гибсон решил перестраховаться и предложил возлюбленной заранее подписать брачный контракт (согласно его условиям, пианистка будет получать по 5 млн долларов в год в течение последующих 10 лет). Но, по всей видимости, Оксана Григорьева не сочла предложение любимого мужчины верхом щедрости.
В апреле 2010 года случился скандал, которого никто не ждал: новоиспеченная мать заявила, что Гибсон поднимал на нее руку и угрожал жизни, в том числе их общей дочери! Суд признал оскароносного актера виновным (Мэл выполнял общественные работы и три года провел в условном заключении) — запретил приближаться к Оксане и Люсии, а также обязал выплачивать на содержание девочки алименты.
Изначально сумма выплат составляла 5 тысяч долларов ежемесячно, затем постоянно увеличивалась и достигла отметки в 20 тысяч долларов. Правда, по всей видимости, на этом Оксана останавливаться не собирается, ребенок же растет, а значит, и расходы на его содержание тоже.
Том Круз
Развод с Кэти Холмс изрядно потрепал не только нервы, но и кошелек одного из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. И это неудивительно, ведь в эту историю 2012 года были вплетены и странный брачный контракт, и баснословные деньги Тома Круза, и сайентология, и общая дочь пары Сури.
В канун 50-летия Круза актриса подала в суд Нью-Йорка заявление о разводе, указав в качестве причины пресловутую фразу «непримиримые разногласия». Не секрет, что Холмс не разделяла увлечения супруга сайентологией и опасалась, что Сури, которой в тот момент было 6 лет, вот-вот «начнут знакомить» с учением Рона Хаббарда.
portal.picture-alliance.com; Legion-media.ru
На адвокатов Холмс потратила солидную сумму, но решением суда осталась довольна. За актрисой признано право единоличной опеки над дочерью (Крузу разрешено видеться с девочкой в оговоренные даты), а актера обязали перечислять на счет Сури по 33 тысячи долларов ежемесячно.
Также известно, что Крузу придется раскошелиться и на высшее образование для дочери.
Франсуа–Анри Пино
От богатства до жадности меньше одного шага, а точнее всего один не слишком удачный роман. История известной модели Линды Евангелисты и французского миллиардера Франсуа-Анри Пино это доказывает. 4-месячный роман влюбленных закончился в 2006 году известием о беременности Линды…
Почему отношения закончились, спросите вы? Да потому что бизнесмен был влюблен в… Сальму Хайек, и продолжать встречаться с Линдой в его планы просто-напросто не входило. Поговаривали, что Пино даже предлагал Евангелисте сделать аборт, но 40-летняя модель отказалась.
Legion-media.ru
11 октября 2006 года на свет появился их общий сын Августин. Но сердце миллиардера не дрогнуло. Как потом заявляла Линда в суде, отец ребенка не принимал никакого финансового участия в воспитании мальчика и даже не поздравлял его с праздниками! Модель требовала, чтобы Пино поддерживал для своего биологического ребенка условия не худшие, чем были созданы для его законной дочери от Сальмы Хайек малышки Валентины.
Эпопея с подсчетом ежедневных трат, выяснениями, оправданы ли запросы Евангелисты (а та заявила в суде, что на нянь, водителей, развивающие занятия, еду и одежду для ребенка тратит почти 50 тысяч долларов ежемесячно) продолжалась долго. К слову, упорные старания супермодели оправдались с лихвой: вплоть до 18-летия Августин Джеймс будет получать от своего богатого отца свыше полумиллиона долларов в год.
Чарли Шин
О том, каково это — быть отцом пятерых детей, не понаслышке знает Чарли Шин. И дело даже не столько в том, чтобы на общение с каждым найти время, сколько в необходимости вкладываться в отпрыска материально.
Если старшая дочь актера особых материальных вливаний уже не требует (напомним, Кассандре 33 года и она замужем), то младшим детям Шина деньги совсем даже не повредят.
Legion-media.ru
От брака с актрисой Дениз Ричардс у одного из самых эпатажных мужчин Голливуда две дочери 14-летняя Сэм и 12-летняя Лола, а актриса Брук Мюллер в 2009 году подарила Шину сыновей-близнецов Боба и Макса. Вплоть до начала 2016 года звездный папаша исправно платил алименты — по 55 тысяч долларов ежемесячно поступали на счет Ричардс и Мюллер.
Но финансовая ситуация артиста изменилась из-за болезни (напомним, в 2015 году Шин официально признался в том, что ВИЧ-инфицирован), и он подал обращение в суд с просьбой сократить сумму ежемесячных выплат в адрес детей. Что самое интересное, суд встал на сторону Шина и сократил сумму алиментов в пять раз! Стоит ли удивляться, что бывшие жены протестуют как могут?