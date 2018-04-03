Ченнинг Татум и Дженна Деван разводятся

Неожиданно для всех в зарубежных СМИ появилась информация о том, что после 9 лет очень красивого брака Ченнинг Татум и Дженна Деван подают на развод. Ченнинг Татум и Дженна Деван разводятся.

Эта информация появилась в Инстаграме звезд, они первыми поделились новостью разместив послание, которое никто не ожидал увидеть:

"Ничего не изменилось в нашей любви к друг другу, но любовь, это такое красивое приключение, которое сейчас разводит нас по разным путям. Нет никаких секретов в нашем решении, просто два лучших друга осознали, что пришло время жить каждому своей жизнью помогая друг другу жить дальше полной жизнью".

Что же, жаль, что красивые историю иногда заканчиваются. Напомним, что у пары растет дочка Эверли, ей 4,5 года.