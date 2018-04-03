Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью

Актриса и модель Келли Брук показала, как выглядит сейчас.

Британская супермодель не раз входила в десятку самых сексуальных женщин мира по самым разным рейтингам. Даже по версии представительниц прекрасного пола! В 2005 году, например, социологи выяснили, что больше всего женщин считают именно эту знойную красотку своим идеалом. Тогда она обогнала в списке даже Анджелину Джоли . Как же она выглядит теперь?

Келли начала свою модельную карьеру в 90х годах. Вскоре после съемок для нескольких не слишком известных журналов ее пригласили вести популярное британское телешоу. Это и стало ее звездным часом: соблазнительная красотка вмиг обрела популярность. Она покорила многих мужчин, в том числе, и весьма знаменитых. Например, с Джейсоном Стэтхэмом Келли встречалась не один год, и тот просто носил ее на руках. Правда, в дальнейшем отношения у пары не сложились.

Сейчас Брук исполнилось 38 лет, и она перестала гнаться за модельным идеалом красоты. «Я больше не переживаю о том, что у меня уже не такая упругая грудь, или о лишнем весе, — заявила Келли. — Я хочу жить полной жизнью, и заботиться не о фигуре, а о своем хорошем самочувствии». 🌺🙏🏻🌺🙏🏻 @fanclubthailand Pic @jeremyparisi Публикация от Kelly Brook (@iamkb) 10 Мар 2018 в 11:40 PST

Сейчас Келли со своим любимым мужчиной, инструктором по дзюдо Джереми Паризи, предпочитает спокойную жизнь. У нее есть своя ферма в графстве Кент, где самая сексуальная женщина планеты сейчас… выращивает овощи. Кстати, Джереми — отличный повар, и Келли говорит, что после того, как пара начала встречаться, она поправилась на десяток фунтов. Но ее это ничуть не беспокоит.

Несмотря на то, что ее сложно назвать стройняшкой, Брук утверждает, что чувствует себя гораздо увереннее, чем раньше: «Я — это я, с моим возрастом, моими морщинками, моим обвисшим бюстом».

Хотя нам кажется, Келли лукавит. Выглядит она очень даже привлекательно. И вот сюрприз — пару недель назад это подтвердили даже ученые. До этого американские исследователи два года изучали, какие же известные женщины всего мира соответствует стандарту красоты. Учитывалось все: пропорции тела, рост, вес, длина волос, форма лица. Самым важным фактором во время исследования стала привлекательность женской фигуры в глазах мужчин. Идеалом стала именно Келли Брук.

«Многие женщины назвали бы ее фигуру слишком полной, но именно такие параметры привлекают мужчин больше всего», — заявил один из ученых, Говард Митенс. Кстати, не последним фактором здесь стало то, что Келли никогда не прибегала к пластике и уколам красоты, ее внешность полностью естественна. Вот с кого стоит брать пример!