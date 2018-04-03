Джоли и Питт готовы закончить развод

Развод артистов, который начался еще в сентябре 2016 года, кажется, близится к финалу. Как сообщает издание The Sun, Анджелине и Брэду наконец удалось прийти к соглашению в вопросе опеки над шестью детьми.

Почти два года Питт отстаивал право совместной опеки над Мэддоксом, Паксом Тьеном, Ноксом Леоном, Захарой, Шайло и Вивьен. Наконец, Анджелина согласилась на это, утверждает источник в суде.

Чтобы смягчить Джоли, Питту потребовалось публично признаться, что он страдает от алкоголизма и пройти курс лечения. Кроме того, актер взял вину за крушение их брака целиком на себя, заявив, что Анджелина не выдержала его беспробудного пьянства.

Вероятно, это и ряд других мелких, но важных причин, сподвигло Джоли решить вопрос опеки над детьми.