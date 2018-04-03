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Джоли и Питт готовы закончить развод
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Джоли и Питт готовы закончить развод 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Лазурный берег"
Развод артистов, который начался еще в сентябре 2016 года, кажется, близится к финалу. Как сообщает издание The Sun, Анджелине и Брэду наконец удалось прийти к соглашению в вопросе опеки над шестью детьми.
Почти два года Питт отстаивал право совместной опеки над Мэддоксом, Паксом Тьеном, Ноксом Леоном, Захарой, Шайло и Вивьен. Наконец, Анджелина согласилась на это, утверждает источник в суде.
Чтобы смягчить Джоли, Питту потребовалось публично признаться, что он страдает от алкоголизма и пройти курс лечения. Кроме того, актер взял вину за крушение их брака целиком на себя, заявив, что Анджелина не выдержала его беспробудного пьянства.
Вероятно, это и ряд других мелких, но важных причин, сподвигло Джоли решить вопрос опеки над детьми.
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