Ещё
53-летняя Апина изменилась до неузнаваемости
Далее:
Читайте также:
Ещё

53-летняя Апина изменилась до неузнаваемости 

Дни.ру 6 часов назад
Певица стала участницей концерта "Удачные песни" от "Радио Дача". За кулисами "Крокуса" журналисты ахнули от того, как выглядит бывшая солистка группы "Комбинация".
Время не пощадило Алену Апину — узнать в ней исполнительницу хитов про "Леху", "Бухгалтера" и "Электричку" почти невозможно. Даже толстым слоем макияжа певице не удалось скрыть возрастные изменения на осунувшемся и изможденном лице. "Как будто на заводе работала, а не выступала все эти годы", — шушукаются люди.
Певица уверяет, что не прибегает к модным пластическим операциям, ничего себе не режет, не колет: мол, хирурги отказывают в операциях из-за отсутствия показаний. Звезда 90-х могла давно сделать круговую подтяжку, ринопластику и блефаропластику, ведь все предпосылки для этих манипуляций имеются. Некоторые меняют свои черты даже из-за мелкого недочета, но Алена принимает себя такой, какая есть. Что в общем-то и похвально.
Впрочем, народу куда приятнее смотреть на свежие лица и точеные фигуры певцов и актеров, нежели на звезд в их естественном виде. Артист — это некий недосягаемый идеал.
В 80-90-е Апина была очень популярна. Ее песни знали наизусть практически все. На многих дискотеках страны звучали ее хиты.
После рождения дочери в начале 2000-х Алена стала редко выступать у и сосредоточилась на семье. Певица ведет свое дело и преподает музыку в школе, где учится ее дочь Ксения Иратова.
Дни.ру: последние новости
Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка Первое фото рожденной в прямом эфире дочери Рапунцель из "Дома-2" Ковальчук заявила об измене мужа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ваш вес говорит о том, сколько вы будете жить7
Кровь из глаз: интерьеры квартир3
Сколько раз в неделю можно принимать душ9
Почему не стоит брить подмышки13
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот9
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение