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Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
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Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности 

Рамблер 5 часов назад
В своем микроблоге Александр Буйнов опубликовал пост в котором признался, что недавно отравился. Это привело к тому, что артиста посадили на жесткую диету, и вот уже неделю он есть все несоленое и без сахара. Буйнов пошутил, что по утрам ему теперь приходится есть салат из одуванчиков, который он запивает чашечкой горького кофе.
«Вкуснотища», — комментирует певец.
Свой рацион Буйнов сравнил с рационом кроликов и написал:
«…А целоваться-то как вкусно после такого завтрака!Теперь вы понимаете откуда гиперсексуальность у кроликов? Правильно, кормите мужиков одуванчиками!»
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