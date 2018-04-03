Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности 

В своем микроблоге Александр Буйнов опубликовал пост в котором признался, что недавно отравился. Это привело к тому, что артиста посадили на жесткую диету, и вот уже неделю он есть все несоленое и без сахара. Буйнов пошутил, что по утрам ему теперь приходится есть салат из одуванчиков, который он запивает чашечкой горького кофе.
«Вкуснотища», — комментирует певец.
Свой рацион Буйнов сравнил с рационом кроликов и написал:
«…А целоваться-то как вкусно после такого завтрака!Теперь вы понимаете откуда гиперсексуальность у кроликов? Правильно, кормите мужиков одуванчиками!»