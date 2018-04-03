Водонаева сильно похудела, а грудь выросла

Алена Водонаева призналась поклонникам, что похудела на 3,5 килограмма. Притом всего за неделю. Девушка призналась, что из привычного для нее графика питания она вышла из-за поездок и болезни сына, но теперь все вернулось на круги своя.

Однако подписчики усилий Алены не оценили. Они решили, что девушка либо слишком сильно пользуется фотошопом, либо чрезмерно похудела, из-за стали выпирать скулы на лице.

Некоторые даже сравнили Водонаеву с «Бабой Ягой с костями». Кто-то написал, что Алене пора бросать свою увлеченность правильным питанием.

Но больше всего публику привлек тот факт, что у ведущей похудело все, кроме груди, более того, бюст даже увеличился. Теперь подписчики недоумевают: Водонаева слишком увлеклась «фотошопом или пластической хирургией»?