Водонаева сильно похудела, а грудь выросла 

Минус три с половиной килограмма за неделю. Вернулась в свой привычный график питания. Отказавшись от мошенничества в виде перекусов от скуки не входящих в мою систему. То поездки, то болел ребёнок и как следствие я выпрыгнула из стабильного корабля красоты и здоровья в океан хаотичного питания, а иногда и вовсе забывала поесть. Все это естественно отразилось на фигуре. Я об этом писала ниже, жаловалась посвятив жирам целый пост 🤦🏻♀️ Но все возвращается на круги своя и любая кривая дорожка при вменяемом отношении к себе должна выводить на правильный путь. Все контейнеры и бутылочки, которые вы видите на фото — это рацион на один день. Голодными мы уж точно никогда не будем. Плюс ещё низкокалорийный десерт прилагается. Как же я горжусь своим эффективным проектом, который реально работает и зеркало тому доказательство. Не говоря уже о прекрасном самочувствии и о том, что это очень очень ОЧЕНЬ! вкусно. Присоединяйтесь девочки, если вы ещё не со мной. Ссылка на меню в шапке моего профиля. Заказать можно там же. А консультация профессионального диетолога у нас и вовсе бесплатная. Так что велком в нашу команду красивых и стройнеющих! Жду по ссылке ❤️