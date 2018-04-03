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Водонаева сильно похудела, а грудь выросла
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Водонаева сильно похудела, а грудь выросла 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @alenavodonaeva
Алена Водонаева призналась поклонникам, что похудела на 3,5 килограмма. Притом всего за неделю. Девушка призналась, что из привычного для нее графика питания она вышла из-за поездок и болезни сына, но теперь все вернулось на круги своя.
Однако подписчики усилий Алены не оценили. Они решили, что девушка либо слишком сильно пользуется фотошопом, либо чрезмерно похудела, из-за стали выпирать скулы на лице.
Некоторые даже сравнили Водонаеву с «Бабой Ягой с костями». Кто-то написал, что Алене пора бросать свою увлеченность правильным питанием.

Минус три с половиной килограмма за неделю. Вернулась в свой привычный график питания. Отказавшись от мошенничества в виде перекусов от скуки не входящих в мою систему. То поездки, то болел ребёнок и как следствие я выпрыгнула из стабильного корабля красоты и здоровья в океан хаотичного питания, а иногда и вовсе забывала поесть. Все это естественно отразилось на фигуре. Я об этом писала ниже, жаловалась посвятив жирам целый пост 🤦🏻‍♀️ Но все возвращается на круги своя и любая кривая дорожка при вменяемом отношении к себе должна выводить на правильный путь. Все контейнеры и бутылочки, которые вы видите на фото — это рацион на один день. Голодными мы уж точно никогда не будем. Плюс ещё низкокалорийный десерт прилагается. Как же я горжусь своим эффективным проектом, который реально работает и зеркало тому доказательство. Не говоря уже о прекрасном самочувствии и о том, что это очень очень ОЧЕНЬ! вкусно. Присоединяйтесь девочки, если вы ещё не со мной. Ссылка на меню в шапке моего профиля. Заказать можно там же. А консультация профессионального диетолога у нас и вовсе бесплатная. Так что велком в нашу команду красивых и стройнеющих! Жду по ссылке ❤️

Публикация от  Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Но больше всего публику привлек тот факт, что у ведущей похудело все, кроме груди, более того, бюст даже увеличился. Теперь подписчики недоумевают: Водонаева слишком увлеклась «фотошопом или пластической хирургией»?
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