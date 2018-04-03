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Рудковская воспитывает сына «тоненьким ремнем»
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Рудковская воспитывает сына «тоненьким ремнем» 

Рамблер 1 час назад
Недавно Яна Рудковская дала большое интервью телеканалу "Дождь", в котором, в числе прочего, рассказала про методы воспитания своего ребенка.
О светской львице давно ходят слухи, что она держит сына в ежовых рукавицах и являет собой образец жесткой матери, которая строго распределяет свободное время сына и старается всячески воспитать в нем дух лидерства и соперничества.
Теперь же она детально рассказала о методах, которые она и Евгений Плющенко, муж Рудковской и отец ребенка, применяют к сыну:
Один раз Женя взял ремень и чуть-чуть попал по попе. Но это не такой ремень. Это маленький тонкий ремень! И что от этого? И меня родители в комнату сажали темную, и ремень применяли. И что, из меня человек не вырос?!
Подобные жесткие методы воспитания вызвали бурную реакцию в соцсетях. Свое мнение высказала и знаменитый блогер Лена Миро:
Больше всего мне жалко ребёнка, который попал к таким искалеченным жизнью людям. Они ведь даже не понимают, что в пять лет мальчишке нужно играть, а не впахивать на ледовых шоу.
Жить в большой светлой детской, а не сидеть избитым тонким ремнём в тёмной комнате. Кто-то скажет, что зато из пацана вырастет человек. Нацеленный на успех и так далее. Ну, что на это ответить? Совсем не факт, и даже, скорее, ничего хорошего при таком воспитании не получается.
"Не мать, а гестапо!", — подытожила Миро.
А как вы относитесь к методу "кнута и пряника"?
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