Рудковская воспитывает сына «тоненьким ремнем»

Недавно Яна Рудковская дала большое интервью телеканалу "Дождь", в котором, в числе прочего, рассказала про методы воспитания своего ребенка.

О светской львице давно ходят слухи, что она держит сына в ежовых рукавицах и являет собой образец жесткой матери, которая строго распределяет свободное время сына и старается всячески воспитать в нем дух лидерства и соперничества.

Теперь же она детально рассказала о методах, которые она и Евгений Плющенко , муж Рудковской и отец ребенка, применяют к сыну:

Один раз Женя взял ремень и чуть-чуть попал по попе. Но это не такой ремень. Это маленький тонкий ремень! И что от этого? И меня родители в комнату сажали темную, и ремень применяли. И что, из меня человек не вырос?!

Подобные жесткие методы воспитания вызвали бурную реакцию в соцсетях. Свое мнение высказала и знаменитый блогер Лена Миро

Больше всего мне жалко ребёнка, который попал к таким искалеченным жизнью людям. Они ведь даже не понимают, что в пять лет мальчишке нужно играть, а не впахивать на ледовых шоу.

Жить в большой светлой детской, а не сидеть избитым тонким ремнём в тёмной комнате. Кто-то скажет, что зато из пацана вырастет человек. Нацеленный на успех и так далее. Ну, что на это ответить? Совсем не факт, и даже, скорее, ничего хорошего при таком воспитании не получается.

"Не мать, а гестапо!", — подытожила Миро.