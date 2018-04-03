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Кудрявцеву поймали в объятьях Верника
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Кудрявцеву поймали в объятьях Верника 

Рамблер 1 час назад
Фото: @leratv
С 2013 года Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. До этого у ведущей было еще два брака, а также четырехлетний роман с певцом Сергеем Лазаревым.
Однако на одной из вечеринок, на которую была приглашена Кудрявцева, она появилась в объятьях вовсе не молодого мужа, который младше Леры почти на 16 лет. Крепко, прижавшись щекой к щеке, ее обнимал Игорь Верник. В течение всего вечера менялось лишь переплетение рук.
Подписчики Леры Кудрявцевой недоумевают:
«Такие обнимашки…муж не возмутится?»
Впрочем, многие не тратят время на раздумья о возможных скандалах в семье и пишут Игорю и Лере комплименты, что они очень красивые и подходят друг к другу.
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