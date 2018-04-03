Кудрявцеву поймали в объятьях Верника

Однако на одной из вечеринок, на которую была приглашена Кудрявцева, она появилась в объятьях вовсе не молодого мужа, который младше Леры почти на 16 лет. Крепко, прижавшись щекой к щеке, ее обнимал Игорь Верник . В течение всего вечера менялось лишь переплетение рук.

Подписчики Леры Кудрявцевой недоумевают:

Впрочем, многие не тратят время на раздумья о возможных скандалах в семье и пишут Игорю и Лере комплименты, что они очень красивые и подходят друг к другу.