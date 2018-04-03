Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот

Бывший кандидат в президенты наслаждается заслуженным отдыхом с семьей.

Политик, а также счастливая жена и мать Ксения Собчак отдыхает в Таиланде и не забывает делиться фотографиями на своей странице Instagram.

@xenia_sobchak

Вот так подписала кадр Ксения:

Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила, но по-моему этот тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных, наша семья взяла отпуск!

Поклонники как всегда не остались равнодушными и прокомментировали пост. Действительно фото дает богатую пищу для размышлений, и каждый из подписчиков нашел в нем что-то свое. Большинство искренне желало хорошего отдыха и отмечало прекрасную фигуру самой Ксении, особенно на фоне ее мужа Максима Виторгана , который хотя и тренируется регулярно, но выглядит не так спортивно, как жена. Но некоторые припомнили Ксении, как пренебрежительно она отзывалась о чужих маленьких "детях" на записи, распространившийся во время ее предвыборной кампании. Мы не будем приводить дословную цитату.

"Ксения в отличной форме! Молодец!"

"Муж объелся груш"

"Все красиво, в цвет, мы к вам хорошо, но негоже кандидату в президенты то место так явно выставлять, даже в купальнике, даже на отдыхе) Максик ваш и то прикрыт)))"

"Ой, как хорошо) вот только фигурку мужу надо подкачать под стать жене"

Но одна из интриг президентской гонки так и осталась не раскрыта. Во время избирательной кампании появились слухи о беременности Собчак. Масла в огонь подлил популярный ведущий и шоумен Андрей Малахов , который поздравил Ксению Собчак с беременностью и выразил желание поцеловать ее в живот с разрешения мужа, конечно.

"Подождите… А где живот? Писали, она же беременна?!?", "А где беременность?" — задавали вопросы подписчики, но Ксения предпочла молчать.