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Бывшая жена Тарасова рассказала об алиментах
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Бывшая жена Тарасова рассказала об алиментах 

Лиза 2 часа назад
Оксана Тарасова показала подросшую дочь от футболиста и заметила, что деньги для нее — не главное.
Дмитрий Тарасов принимает поздравления: скоро он и его нынешняя супруга Анастасия Костенко станут родителями. Но поклонники футболиста помнят, что у него есть дочь от первого брака — 8-летняя Ангелина.
Правда, в Instagram Тарасова ее фото в последнее время практически нет. Зато мама девочки Оксана Тарасова, в прошлом профессиональная гимнастка, а ныне мастер по мужским стрижкам в салоне красоты, поделилась на днях ее новыми снимками. Ангелина приняла участие в съемках детского каталога одежды:
"На презентации журнала! P. S. Галя, какая же ты молодец"
@taras2686
Подписчики отметили, что девочка растет красавицей и очень похожа на папу. Попутно многие девушки поинтересовались, помогает ли бывший муж дочери деньгами, платит ли алименты? Оксана Тарасова подробно рассказала об их материальном положении:
"Руководствуюсь главным правилом: все деньги мира не заполучить (не страдаю подобными амбициями), работа должна позволять мне достойно воспитывать дочь, окружать ее необходимой заботой и вниманием, не прибегая к помощи нянь. Ангелина — первостепенный и основополагающий «проект» в моей жизни, каждодневно все силы и эмоции я с огромным удовольствием вкладываю в её разностороннее развитие. P. S. Предугадывая часто задаваемый вопрос, отвечу: да, Дмитрий Алексеевич оказывает финансовую поддержку своей дочери".
@taras2686
Фолловеры пожелали маме с дочерью удачи и благополучия: «Оксана, вы молодцы с Ангелиной, это самое главное, что твой ребёнок с тобой и ты можешь дать ему хорошее воспитание и любовь!», «Девочки, вы красавицы! Счастья вам!», «Оксана, вы потрясающая женщина! Желаю вам встретить надежного мужчину, не такого, как бывший муж!».
Напомним, для Дмитрий Тарасова нынешний брак с Анастасией Костенко третий по счету. До этого футболист в течение пяти лет был женат на Ольге Бузовой.
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