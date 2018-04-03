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Елена Летучая выпустила коллекцию платьев
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Елена Летучая выпустила коллекцию платьев 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Дизайнер бренда Ольга Якубович обычно придерживается темной гаммы при производстве коллекций, но пошла навстречу своей подруге и музе Елене Летучей, поэтому коллабораци телеведущей и дизайнера вышла очень светлой. Ведь все мы привыкли видеть Елену в белом еще со времен Ревизорро.
«Я давно являюсь поклонницей бренда YAKUBoWITCH и рада, что мой первый опыт создания собственной коллекции случился именно с Олей. Мы создали эти образы для ярких и эффектных женщин, которые привыкли покорять с первого взгляда»,
— рассказала Елена Летучая.
Поддержать Летучаю пришли Ясмина Муратович, Марина Ким, Лаура Джугелия и многие другие. Гости презентации насладились стильными белыми платьями, а также шампанским от итальянского винного дома Mondoro.
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