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Пынзарь рассказала, в чем залог счастливой семьи
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Пынзарь рассказала, в чем залог счастливой семьи 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @darya_pinzar86
В последнее время жизнь Дарьи Пынзарь не дает покоя поклонникам. Девушка сообщила всем, что задумалась о переезде на ПМЖ в Турцию, рассказала, как отдала одного из сыновей в турецкий детский сад, а потом и вовсе подлила масла в огонь: высказалась по поводу известной «ахилессовой пяты» всех мам — прививок. Пынзарь призналась, что боится их делать своим детям.
Теперь же Дарья открыла очень странный секрет семейного счастья. Она выложила в микроблог снимок в летящем платье и сказала, что все в нем идеально, только вот муж умудрился ее сфотографировать против солнца. Как быть в такой ситуации? Рецепт от Пынзарь выглядит так:
«Успокойся и не выноси ему мозг… наложи фильтры … фильтры -залог счастливой семьи».
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