Пынзарь рассказала, в чем залог счастливой семьи

В последнее время жизнь Дарьи Пынзарь не дает покоя поклонникам. Девушка сообщила всем, что задумалась о переезде на ПМЖ в Турцию, рассказала, как отдала одного из сыновей в турецкий детский сад, а потом и вовсе подлила масла в огонь: высказалась по поводу известной «ахилессовой пяты» всех мам — прививок. Пынзарь призналась, что боится их делать своим детям.

Теперь же Дарья открыла очень странный секрет семейного счастья. Она выложила в микроблог снимок в летящем платье и сказала, что все в нем идеально, только вот муж умудрился ее сфотографировать против солнца. Как быть в такой ситуации? Рецепт от Пынзарь выглядит так: