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Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
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Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @maxgalkinru
Поклонники внимательно следят за малышами Лизой и Гарри Галкиными. И их папа Максим не скупится выкладывать информацию о своих малышах. Правда. чаще в микроблоге шоумена появляются снимки и видео с дочерью Лизой, в связи с чем подписчики требуют больше и чаще показывать Гарри.
Еще совсем недавно маленькая Лиза очаровала всех на показе детской коллекции Галины Юдашкиной, когда вышла в свадебном платье. А теперь фанаты Пугачевой и Галкина узнали от Максима, что Лиза, оказывается, очень любит выигрывать, когда папа играет с ней в Мемо. После девочка обычно исполняет танец победителя, который и выложил в Сеть Максим Галкин.
Впрочем, поклонников восхитил не только танец от девочки, но и тот факт, что она научилась говорить букву «р». По мнению фанатов, произносит она ее очаровательно.
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