Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу

Поклонники внимательно следят за малышами Лизой Гарри Галкиными . И их папа Максим не скупится выкладывать информацию о своих малышах. Правда. чаще в микроблоге шоумена появляются снимки и видео с дочерью Лизой, в связи с чем подписчики требуют больше и чаще показывать Гарри.

Еще совсем недавно маленькая Лиза очаровала всех на показе детской коллекции Галины Юдашкиной, когда вышла в свадебном платье. А теперь фанаты Пугачевой и Галкина узнали от Максима, что Лиза, оказывается, очень любит выигрывать, когда папа играет с ней в Мемо. После девочка обычно исполняет танец победителя, который и выложил в Сеть Максим Галкин.

Впрочем, поклонников восхитил не только танец от девочки, но и тот факт, что она научилась говорить букву «р». По мнению фанатов, произносит она ее очаровательно.