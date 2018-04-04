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Яна Рудковская жестко ответила на упреки хейтеров
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Яна Рудковская жестко ответила на упреки хейтеров 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
Продюсер и бизнесвумен уверена, что наказывать детей — это нормально. Иначе они не добьются успеха в жизни.
Яна Рудковская в очередной раз оказалась в центре скандала. Продюсер и супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко дала интервью одному из телеканалов, в котором рассказала о воспитании 5-летнего сына Саши, которого домочадцы называют Гном Гномычем. По словам звездной мамы, сын не знает поблажек, а в качестве наказания за лень на тренировках его лишают игрушек, а также применяют «ремень и темную комнату». Рудковская уверена, что жесткость помогает ее сыну с детства идти к своей цели в большом спорте. Из мальчика уже растят будущего олимпийского чемпиона:
Я точно знаю одно, что спорт — это серьезно, и это только начало сложного пути к той цели, ради которой дети идут в профессиональней спорт! А цель у родителей одна — вырастить хорошего спортсмена и настоящего мужчину! «Собаки лают, а караван идет»! Надеюсь здравомыслящих людей больше, которые понимают, что — спорт это адский труд, и к вершине успеха надо идти в наше время с 4 лет, так как время такое! Женя @plushenkoofficial свою маму благодарил всегда, а она его очень строго воспитывала, в спорте нет поблажек и не будет никогда и никому!

Спорт творит чудеса, и пусть хейтеры упрекают меня за жёсткость в воспитании и за то что вместо телефонов и айпедов у Санечки @gnomgnomych, которому только исполнилось 5 лет пол дня проходит на льду и в Академии @angelsofplushenko где он тренируется, я точно знаю одно, что спорт -это серьёзно, и это только начало сложного пути к той цели, ради которой дети идут в профессиональней спорт! А цель у родителей одна -вырастить хорошего спортсмена и настоящего мужчину! «Собаки лают, а караван идёт»! Надеюсь здравомыслящих людей больше, которые понимают, что -спорт это адский труд, и к вершине успеха надо идти в наше время с 4 лет, так как время такое! Скорости растут, прыжки усложняются и уже девочки прыгают по 2 четвертных прыжка в одной программе! Поэтому дорогие и уважаемые подписчики, каждый для своих детей выбирает свой путь и проходит с детьми его, мы выбрали этот, чего и всем Вам желаем! Выбрать путь для своего ребёнка и помогать его пройти достойно и дойти хоть до какой -то серьёзной цели, уверена, что в будущем они только поблагодарят Вас за это! Женя @plushenkoofficial свою маму благодарил всегда, а она его очень строго воспитывала, в спорте нет поблажек и не будет никогда и никому! Это кстати первая часть программы Саши, вторая ещё сложнее и интереснее, и я счастлива, что смотря на Сашу многие родители отдают своих малышей в спорт, в фигурное катание! Вот это здорово, а сидеть и осуждать и рассуждать каждый может, это самое простое, но мы никогда не ищем лёгких путей, у нас путь один и он очень сложный! Ps Если интересно, то на выходных выложу 2 часть первой соревновательной программы Саши!

Публикация от  Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская также считает, что физические наказания — это нормальная часть воспитания:
Недавно я дала интервью, и там тысячи ссылок в интернете, что Яна Рудковская жестоко воспитывает Гном Гномыча. Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда. Но это такой маленький тоненький ремень. И что? И меня родители в комнату сажали темную, и ремень применяли, и домашние аресты были… И что, из меня человек не вырос?
Интервью бизнесвумен спровоцировало бурную дискуссию в сети. Сотни пользователей оставили Яне свои комментарии. Одни ее поддерживают, другие считают, что наказывать маленького ребенка недопустимо: «Вы не правы, у ребенка должно быть детство. А у вашего ребёнка его нет. Он у вас как робот!», «Я считаю таких как вы нужно лишать родительских прав! Вы же публичный человек, как можно говорить про ремень в 21 веке?», «Молодцы! Очень приятно это видеть! Огромный труд родителей и сына!», «Все правильно, Яна, чтобы добиться своей цели, нужно привыкать к жесткой дисциплине с самого детства!».
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