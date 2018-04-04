Яна Рудковская жестко ответила на упреки хейтеров

Продюсер и бизнесвумен уверена, что наказывать детей — это нормально. Иначе они не добьются успеха в жизни.

Яна Рудковская в очередной раз оказалась в центре скандала. Продюсер и супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко дала интервью одному из телеканалов, в котором рассказала о воспитании 5-летнего сына Саши, которого домочадцы называют Гном Гномычем. По словам звездной мамы, сын не знает поблажек, а в качестве наказания за лень на тренировках его лишают игрушек, а также применяют «ремень и темную комнату». Рудковская уверена, что жесткость помогает ее сыну с детства идти к своей цели в большом спорте. Из мальчика уже растят будущего олимпийского чемпиона:

Яна Рудковская также считает, что физические наказания — это нормальная часть воспитания:

Недавно я дала интервью, и там тысячи ссылок в интернете, что Яна Рудковская жестоко воспитывает Гном Гномыча. Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда. Но это такой маленький тоненький ремень. И что? И меня родители в комнату сажали темную, и ремень применяли, и домашние аресты были… И что, из меня человек не вырос?