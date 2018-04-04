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Фанаты уличили Орлову в обмане
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Фанаты уличили Орлову в обмане 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @olgaorlova1311
Певица поделилась с подписчиками ярким летним снимком в купальнике.
@olgaorlova1311
В подписи к фотографии на фоне бассейна она написала:
Позволь каждой ошибке научить тебя великому уроку: каждый закат — это начало очень-очень яркого и большого рассвета #ШриЧинмой
Слушайте, читаю комментарии про своё тело 😂😂😂… Давайте сразу: мне 40 лет, рост 157, вес 43. Тех, кому легче считать, что это фотошоп — переубеждать не стану!😅😅😅
P. S. Ноги короткие (ну, не сложилось!😭), фотограф г..вно (прости, Натусь @ng_tv) 😂😂😂
Желаю всем отличного настроения, такого же как у меня!
Однако некоторые подписчики звезды не поверили, что Орлова действительно весит 43 кг, пристально изучив фотографию. Одни предположили, что певица ошиблась и имела в виду 53 кг, другие же посчитали, что снимок был предварительно обработан.
Зачем же так себя фотошопить и уменьшать🤦‍♀️простите но ужасно
53 наверно? а не 43)
43 это уже анорексия 🤔 явно 53
43 кг не так выглядят на 157 см роста! Да и ненормально для 40— летней женщины, вес 12— летней!У вас больше похоже на 53 нормальных!
Впрочем, другие комментаторы упрекнули певицу в излишней худобе, и раскритиковали купальник и фотографа.
Тем не менее, певица настаивает, что опечатки нет, и что указанные ею параметры — правда.
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