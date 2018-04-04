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Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
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Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @xenia_sobchak
Долгое время Ксения Собчак и Максим Виторган скрывали от поклонников лицо своего сына Платона. И Ксения очень возмущалась, когда кто-то в самолете, где они всей семьей летели на отдых, исподтишка снял на камеру лицо мальчика.
Даже после этой истории знаменитости продолжали фотографировать Платона со спины. Но вот сначала Виторган и Собчак выложили в своем микроблоге фото, где мальчик снят в анфас и бежит по тайскому пляжу. Правда, на снимке по-прежнему лицо ребенка затемнено, а потом и Ксения, и Максим одновременно на своих страничках опубликовали снимок, на котором лицо Платона, хоть и в профиль, но наконец-то выглядит отчетливо.
Подписчики немедленно закидали комплиментами сына знаменитостей.
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