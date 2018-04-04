Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына

Долгое время Ксения Собчак Максим Виторган скрывали от поклонников лицо своего сына Платона. И Ксения очень возмущалась, когда кто-то в самолете, где они всей семьей летели на отдых, исподтишка снял на камеру лицо мальчика.

Даже после этой истории знаменитости продолжали фотографировать Платона со спины. Но вот сначала Виторган и Собчак выложили в своем микроблоге фото, где мальчик снят в анфас и бежит по тайскому пляжу. Правда, на снимке по-прежнему лицо ребенка затемнено, а потом и Ксения, и Максим одновременно на своих страничках опубликовали снимок, на котором лицо Платона, хоть и в профиль, но наконец-то выглядит отчетливо.

Подписчики немедленно закидали комплиментами сына знаменитостей.