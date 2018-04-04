Волочкова показала фото в семейных трусах 

Анастасия Волочкова демонстрирует не только шпагаты, но и чувство юмора.
Прима-балерина, актриса и певица отдыхает с семьей в Таиланде и развлекает подписчиков тем, что регулярно публикует пикантные фотографии на своей странице Instagram и периодически закрывает комментарии.
Так, в ответ на частые упреки в любви к излишней откровенности, Анастасия записала короткое видео-обращение к фанатам с вопросом, в каком виде она им нравится больше — мини-бикини или семейных трусах.
Мои дорогие, мой отдых в самом роскошном и дорогом отеле Пхукета «Maikhao Dream» @mkdvilla проходит великолепно!👍🏼😉 Здесь приходят светлые мысли. 😊 Я всегда прислушиваюсь к вашим советам. Некоторых раздражают мои мини-купальники на пляже. 🌴🐒 Плавать в пальто мне, право, не удобно. Но, руководствуясь рекомендациями некоторых, я решила примерить мужские семейные трусы. 😊 Как я вам в них?😂 Интереснее? Привлекательнее? Ярче? 🌴🐒 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #phuket #maikhaodreamvilla #maikhaodreamvillaresortandspa
Поклонники, обрадовавшись открытым комментариям, активно начали выражать свое мнение, но к согласию пока не пришли.
"…и это человек исскуства! я представляю если бы Плисецкая говорила о трусах!"
"Анастасия это все от зависти, наслаждайтнсь жизнью и ни на кого внимания не обращайте! Купальники должны быть открытые, вам фигура позволяет!"