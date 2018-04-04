Волочкова показала фото в семейных трусах

Анастасия Волочкова демонстрирует не только шпагаты, но и чувство юмора.

Прима-балерина, актриса и певица отдыхает с семьей в Таиланде и развлекает подписчиков тем, что регулярно публикует пикантные фотографии на своей странице Instagram и периодически закрывает комментарии.

Так, в ответ на частые упреки в любви к излишней откровенности, Анастасия записала короткое видео-обращение к фанатам с вопросом, в каком виде она им нравится больше — мини-бикини или семейных трусах.

Поклонники, обрадовавшись открытым комментариям, активно начали выражать свое мнение, но к согласию пока не пришли.

"…и это человек исскуства! я представляю если бы Плисецкая говорила о трусах!"

"Анастасия это все от зависти, наслаждайтнсь жизнью и ни на кого внимания не обращайте! Купальники должны быть открытые, вам фигура позволяет!"