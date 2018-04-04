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Рапунцель показала новорожденную дочь
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Рапунцель показала новорожденную дочь 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @olyarapunzel
1 апреля звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель стала мамой, родив дочку участнику того же проекта и своему возлюбленному Дмитрию Дмитренко. Что интересно, рожала девушка в прямом эфире — онлайн съемку вели из-за двери палаты, в которой Ольга в тот момент производила на свет свою дочь.
«Наша доченька родилась 1 апреля в Вербное Воскресенье. Боже, такой светлый день, это самый счастливый день в моей жизни и это самый лучший подарок от Бога. Наш ангелочек, Любовь моя, ты все для нас, наш смысл жизни, ты наше огромное счастье, добро пожаловать в семью наша доченька. Зацелую эти ручки, мои сладкие пальчики. Благодарю Боженька за такую возможность стать мамой и тебе спасибо наш папочка. Я вас очень люблю» — подписала свой снимок Рапунцель.
Лица девочки на фото не видно, но это не помешало поклонникам восхищаться ребенком звездной пары. Имя девочки пока тоже держится в секрете.
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