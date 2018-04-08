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Муж Меньшовой впервые рассказал об их расставании
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Муж Меньшовой впервые рассказал об их расставании 

Лиза 3 часа назад
Фото: Лиза
Игорь Гордин поделился выводами, которые он сделал после их разрыва.
Юлия Меньшова в браке с Игорем Гординым уже больше двадцати лет. Летом прошлого года супруги отметили фарфоровую свадьбу. У них двое детей: сын Андрей (20) и дочь Таисия (14). И только преданные поклонники пары знают, что в жизни актеров были тяжелые периоды. В какой-то момент они жили врозь целых четыре года. Причем, в тайне от собственных детей! Только сейчас Игорь Гордин впервые рассказал об этом в интервью:
Это был тяжелый опыт на самом деле. Но он помог как-то со стороны посмотреть на ситуацию в семье и начать ценить отношения, каждую минуту, прожитую вместе. Единственное, я могу сказать, брак требует усилий, душевной работы. Иногда надо себя немножко ущемить, где-то уступить, где-то принять, где-то помочь. Нельзя все время требовать внимания к себе.
Актер также добавил, что сложности возникали в том числе потому, что они с Юлией разные по темпераменту: он интроверт и все держит в себе, а супруга, наоборот, стремится сразу же выплеснуть эмоции наружу. Сама Меньшова в интервью рассказывала, что проблемы возникали в том числе потому, что она долгое время была более востребована в профессии, чем муж. Впрочем, все разногласия между супругами давно позади, и они по-настоящему счастливы.
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