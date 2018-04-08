Муж Меньшовой впервые рассказал об их расставании 

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) 31 Дек 2017 в 1:16 PST

Актер также добавил, что сложности возникали в том числе потому, что они с Юлией разные по темпераменту: он интроверт и все держит в себе, а супруга, наоборот, стремится сразу же выплеснуть эмоции наружу. Сама Меньшова в интервью рассказывала, что проблемы возникали в том числе потому, что она долгое время была более востребована в профессии, чем муж. Впрочем, все разногласия между супругами давно позади, и они по-настоящему счастливы.