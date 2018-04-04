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Бывшая жена Бена Аффлека прилетела к нему на Гавайи
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Бывшая жена Бена Аффлека прилетела к нему на Гавайи 

Рамблер 1 час назад
Фото: Соцсети
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек находятся в разводе уже довольно давно, тем не менее встречаются и поддерживают общение, так как их связывают общие дети. Но недавняя ситуация удивила даже самых ярых поклонников пары — Дженнифер с детьми прилетела к бывшему супругу на Гавайи, учитывая тот факт, что актер находится там со своей новой подружкой Линдси Шукус, которая стала причиной разрыва семьи Аффлека.
Бан Аффлек на Гавайях оказался не случайно — именно там проходят съемки одного из проектов, в которых он задействован. За время семейной жизни Дженнифер не раз отправлялась за мужем в командировки, вот и после развода, видимо, никак не оставит свою привычку.
Хоть актриса и старается не попадаться на глаза паре, оставляя Бену только их детей, поклонники уже активно хвалят Джен за ее находчивость и убеждены, что таким образом Линдси увидит, что на первом месте у Аффлека так и осталась его прежняя семья.
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