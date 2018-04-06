Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»

Сын Рудковской рассказал о суровых наказаниях

Скандал с телесными наказаниями в семье Яны Рудковской наделал немало шума в Сети. Статья о непростой жизни будущего чемпиона появилась даже на сайте британского издания The Daily Mail.

«Ну что, сегодняшний ньюсмейкер Саня ответил британской "Daily Mail" и всей западной прессе, а также к сожалению и российским СМИ о его жестком воспитании, в легкой непринужденной форме во время съёмочного процесса) Скорей всего западным СМИ не знакомо, что "Устами младенца глаголет истина"), а вот нашим журналистам надо сначала разобраться и не воспринимать все в буквальном смысле, и уж тем более утрировать все на свой лад и на свой изощренный ум, тем более по отношению к своим соотечественникам», — написала она.

В блоге Саши Плющенко тем временем появилось видео, в котором он рассказал правду о наказаниях.

Отвечая на вопросы мамы, мальчик признался, что родители его не бьют, только показывают ему тряпку и ремень. Но малыш знаком с темной комнатой: после одного из скандалов он сидел там десять минут. Саше было страшно: «Вдруг там какая-то мумия выйдет и меня никто не спасет. Или вампиры».

В комментариях к записи подписчики спорят о методах воспитания.

Многие поддерживают Яну, считая что только так она сможет воспитать чемпиона: «Яна, не оправдывайтесь из-за комментариев каких-то злобных и, возможно, психически нездоровых людей. Вы самая лучшая мама для своих мальчиков».

Кто-то ссылается на европейский опыт: «Яна — я живу в Европе! За то, что Вы делаете, даже на 5 минут "темной комнаты" отбирают родительские права! Такое "не детское" интервью могут посчитать постановочным, а при разводе супругов, все эти моменты сыграют против Вас! Ужас, ужас, ужас! Вы теперь понимаете, что сделали глупость, дав на всю страну такое интервью, а теперь не знаете как и оправдаться. Даже ребенка научили, как сказать — а он маленький, еще не понимает. То что ему скажут дома "говорить", то он и сделает на камеру — будь то posing, текст наизусть, пирует на коньках. Вам даже Ваш сын говорит — я боюсь на долго в темную комнату, а вдруг там мумия — вот именно тут у Вас должна заорать громкая сирена о том, что Вы губите психику сына».

Кто-то ссылается на психологию: «Теперь понятна зажатость Сашеньки — темная комната… Недопустимо страхом наказывать детей! Надо научиться эффективно воспитывать ребенка, а не наказывать его», «Наказывать естественно нужно, но темная комната это перебор, у ребёнка ничего, кроме страха, не разовьётся. В экстремальной ситуации он не сможет сориентироваться в темноте, потому что будет только страх».