«Боевая ведьма» из Питера — о мужьях и местах силы

6 апреля на ТВ-3 стартует новый сезон популярного реалити-шоу «Дневник экстрасенса», главная роль в нем на этот раз отведена «боевой ведьме» из Санкт-Петербурга Дарие Воскобоевой. Кто и за какие ошибки прошлого преследует Дарию? За что ее ненавидят два бывших мужа? Чью позицию разделяют ее дети от разных отцов и как ладят друг с другом? Разобраться в себе и окружающих знаменитому экстрасенсу поможет ее старый приятель, гуру восточных магических практик Свами Даши.

Кроме того, в каждой из 8 серий «Дневника Экстрасенса с Дарией Воскобоевой» Дария будет помогать простым людям решать проблемы с близкими и залечивать горе. Успешно зарекомендовавшая себя в «Битве экстрасенсов», она побывает в смертельно опасных ситуациях и разберется с конфликтами, которые на первый взгляд могут показаться безвыходными.

За несколько дней до премьеры нового сезона шоу Дария Воскобоева рассказала Passion.ru , почему решили пустить камеры за порог собственного дома и поделиться личным, назвала свои места силы, любимые ритуалы и дала советы о том, как обновлять свою энергию и чувствовать себя счастливым.

Дария, что вас подтолкнуло к тому, чтобы впустить телекамеры в святая святых — за порог собственного дома?

Я сделала это, чтобы зрители и зрительницы, посмотрев на мою жизнь, сделали для себя выводы и, возможно, избежали ошибок. В этом шоу я впервые отважилась показать, как далеко зашли мои конфликты в отношениях с бывшими мужьями. У многих одиноких женщин с детьми были драмы, может быть, после этой программы им станет легче дышать. Возможно, я смогу убедить мужчин больше заботиться о своих женщинах, не обижать их и детей. И если кому-то моя программа поможет принести мир в семью, я буду счастлива.

Невозможно помочь всем, но благодаря «Дневнику экстрасенса» я могу обратиться к большому количеству людей сразу. Я хочу рассказать, что такое магия и кто такой экстрасенс, показать что и как я делаю, какими способностями могут обладать люди. Герои программы приходят ко мне, потому что хотят знать правду. Правда исцеляет души, очищает от всего плохого, что мешает жить дальше, дает дыхание жизни. Их боль закрывает им возможность двигаться вперед, и только правда может излечить от горя — пусть не сразу, но это начало пути исцеления.

Насколько вы по природе закрытый человек? И не отвлекают ли вас камеры во время работы?

Есть часть моего личного пространства, куда я не пускаю практически никого, кроме своих детей. И даже там есть маленький уголочек моего личного пространства — для мастера, для экстрасенса, для эзотерика это очень важно. И в какие-то моменты съемки я просила съемочную группы выключить камеру и покинуть помещение. Все-таки личное есть личное. А когда я работаю, я не замечаю камер. Настолько я сосредоточена на работе, на людях, на себе и на ритуале.

В этом шоу вам помогает еще один мощный экстрасенс — Свами Даши. Как сложилась ваша дружба?

Дружба со Свами Даши возникла на «Битве экстрасенсов». Мы из одного города, понимаем друг друга практически с полуслова. Но по-настоящему нас сблизило то, что мы двигаемся в одном потоке. Техники Свами Даши не противоречат моим техникам. Я мастер восточных практик, а Свами Даши тоже их практикует, хоть и по-другому. Для меня Свами Даши является таким старшим товарищем, я шутливо зову его «батя». Это правда, потому что он старше меня и сильнее, и я прислушиваюсь к нему. Он никогда не будет юлить, выбирать слова или пытаться мне как-то угодить, а скажет так, как есть на самом деле.

Без какого ритуала не обходится ни один ваш день?

Мой любимый магический ритуал — это чайная церемония. Единственный ритуал, без которого не обходится каждый мой день. Можно сказать, что чай — это зелье. Как ты создашь это зелье, так ты и будешь себя чувствовать. Поэтому, когда мне нужно как-то скорректировать ситуацию, настроение или какие-то дела более благополучно для себя и окружающих, я делаю правильный чай.

Вы ведете весьма активный образ жизни, тратите много сил и энергии, как вы их восстанавливаете?

Я периодически обновляю свою энергию, даю ей вдохновение, чтобы она была ярче, сильнее и освещала мою жизнь как можно краше. Источники обновления — это мои дети, моя деятельность, мое творчество. Когда я помогаю людям, я получаю от них энергию в ответ. Сколько бы я ни отдавала, я получаю больше. Поэтому я могу сказать, что весь секрет «обновления» энергии заключается в том, чтобы отдавать. Чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. Главное, помнить, что когда вы отдаете энергию злости, вы ее укрепляете, и, конечно же, она возвращается к вам тоже.

Что вы советуете людям, когда они спрашивают вас, как поддерживать позитивный настрой и здоровье?

Секрет лично для меня прост, но выполнять его каждодневно сложнее. Очень важно жить здесь и сейчас: не вчера, потому что прошлого уже нет, и не завтра. Когда вы поймаете это состояние, самое трудное — удержать его. Впрыгнуть в состояние счастья легко, удержать сложнее. «Здесь и сейчас» — это и есть секрет счастья, а счастье — это позитивный настрой и здоровье.

У вас есть собственные места силы?

Когда-то, в начале своего пути, будучи подростком, я жила в Псково-Печерском монастыре. Я искала себя, пыталась понять, откуда у меня способности и что вообще происходит. И я очень привязалась к этому монастырю. Для меня он и есть место силы. Там люди молятся — и тем самым создают общий поток энергии, которую они направляют во благо. В Питере есть очень хорошее место, оно называется «Ротонда». Я часто туда ходила и «подпитывалась» энергией. Но это опасное место: там можно как «подпитаться» энергией, так и потерять ее. Поэтому очень важно, чтобы вы понимали, зачем и куда вы идете.

В трудной ситуации к кому вы обращаетесь за советом в первую очередь?

К самой себе. Как бы это странно ни звучало, кто угодно может внушить вам свои программы, но только вы сами не обманете себя никогда. Бывают, конечно, моменты, когда можно запутаться. Например, с вопросами личной жизни я, бывает, обращаюсь за помощью к своим друзьям.

Что помогает вам в сложные моменты сохранять спокойствие и выбирать правильные решения?

Сохранить спокойствие очень легко: нужно понимать, что события случаются, но только вы окрашиваете их в какие-то эмоции, придаете им какую-то значимость. Любому событию — негативное оно или нет — вы придали значимость, отдали свою энергию. Это ваше право взращивать то, что вы хотите, чему вы даете силу. Если вы это понимаете, очень просто сохранить спокойствие, когда происходит что-то не очень приятное. Просто не «напитывайте» это энергией, и оно быстро уйдет из вашей жизни.

Бывают случаи, когда вы как экстрасенс бессильны?

Я не могу вернуть к жизни тех, кто погиб. Люди, которые потеряли близкого человека, смотрят на меня с надеждой в ожидании чуда. Но что я могу? Только передать то, что души умерших родственников говорят. Но вернуть их я никогда не смогу. Если человек погиб — он погиб. Еще зачастую люди путают экстрасенсов и целителей. Есть мнение, будто экстрасенс может помочь вылечить болезни. Это неправда. Можно повернуть сознание человека на выздоровление — да. Но излечить от тяжелой болезни я не могу.

Что бы вы посоветовали зрителям шоу, чтобы жизнь их становилась лучше и чище?

Одной фразой не скажешь, но я попробую. У магии есть законы, и законы эти основаны на взаимодействии со Вселенной. Если придерживаться их, то жизнь становится чище и лучше. Люди изучают очень много всего, а кто они и как родилась Вселенная, не знают. Этого не проходят ни в школах, ни в семьях, а это очень важно для того, чтобы жизнь была чище и лучше.

В современном мире очень много социума. Я не говорю, что это плохо, жить вне общества невозможно. Но социум очень часто навязывает негативные, чужеродные мыслеформы. Когда же вы прислушиваетесь к законам природы, вы находитесь в синхронизации со Вселенной. Нужно сохранять баланс между социумом и Вселенной, нашей матушкой-природой, потому что мы есть часть ее.