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«Мощный старик»: Маликов стал полностью седым
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«Мощный старик»: Маликов стал полностью седым 

WDay.ru 20 часов назад
Фото: WDay.ru
Заботы о новорожденном сыне изменили певца до неузнаваемости.
Появление в семье маленьких детей, конечно же, любого родителя делает прежде всего счастливее, а значит, и краше, однако уход за новорожденным также и тяжелый труд, рассказами о котором делятся далеко не все. Instagram что звезд, что обычных людей забит в основном радужными картинками в духе «ми-ми-ми»: вот малыш кушает кашку и улыбается, а следом за ним блаженствуют и мама с папой. А вот про бессонные ночи и другие проблемы прочесть можно разве что в специализированной медицинской литературе. Другое дело — Дмитрий Маликов.
Певец, который за несколько дней до своего 48-летия стал отцом во второй раз (напомним, 24 января этого года у него родился сын Марк), поделился в своем микроблоге фотографией отцовства, как оно есть. «Мощный старик!» — так иронично подписал снимок сам знаменитость, акцентируя внимание на то, что он стал полностью седым. «Не старик, а папа малыша», — тут же возразили поклонники в комментариях, подбадривая молодого отца.
«Дима очень долго, многие годы, хотел мальчика — и вот Бог услышал его молитвы», — делилась с нашим изданием его супруга Елена Маликова, когда мальчик только родился. Что ж, теперь остается только пожелать этой паре терпения, поменьше стресса и седых волос!
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