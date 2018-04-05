«Мощный старик»: Маликов стал полностью седым 

Заботы о новорожденном сыне изменили певца до неузнаваемости.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) 4 Апр 2018 в 10:23 PDT

Певец, который за несколько дней до своего 48-летия стал отцом во второй раз (напомним, 24 января этого года у него родился сын Марк), поделился в своем микроблоге фотографией отцовства, как оно есть. «Мощный старик!» — так иронично подписал снимок сам знаменитость, акцентируя внимание на то, что он стал полностью седым. «Не старик, а папа малыша», — тут же возразили поклонники в комментариях, подбадривая молодого отца.