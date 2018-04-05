Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье

На протяжении долгого времени ходило много слухов о второй беременности одной их самых популярных современных певиц нашей эстрады. Звезда их не подтверждала и не опровергала. Но на вручении одной из премий, когда скрывать живот уже было совсем сложно, Светлана Лобода выложила карты на стол: она заявила, что вынуждена взять небольшой отпуск, чтобы подготовиться к важному событию в жизни каждой женщины — к рождению малыша.

Правда, Лобода так и не исчезла с повестки дня и из лент пользователей социальных сетей. На днях звезда выложила фотографии с очередного выхода в свет, где она появилась в довольно провокационном наряде — длинное прозрачное платье, надетое на телесное боди.