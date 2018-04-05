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Бузова объяснила, кого хочет любить
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Бузова объяснила, кто сможет завоевать ее сердце 

Рамблер 3 часа назад
Ольга Бузова станет героиней "женской" версии "Холостяка". Певица и ведущая пообещала выделить месяц в своем графике и целиком посвятить его шоу и поиску возлюбленного.
Свое участие в шоу она объяснила тем, что уже больше года находится в одиночестве и все еще не может построить крепкие отношения после тяжелого расставания с футболистом Тарасовым. А так как у нее очень насыщенная жизнь и нет времени искать свою любовь, то шоу в данный момент — очень удобный выход из ситуации.
Ольга рассказала также о критериях, которые будет предъявлены соискателю ее руки и сердца. Среди кандидатов от 18 до 40 лет звезда хочет найти смелого, сильного, искреннего и преданного мужчину. Бузова призналась, что очень хочет любить и обрести свое личное счастье.
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