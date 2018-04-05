Бузова объяснила, кого хочет любить

Бузова объяснила, кто сможет завоевать ее сердце

Ольга Бузова станет героиней "женской" версии "Холостяка". Певица и ведущая пообещала выделить месяц в своем графике и целиком посвятить его шоу и поиску возлюбленного.

Свое участие в шоу она объяснила тем, что уже больше года находится в одиночестве и все еще не может построить крепкие отношения после тяжелого расставания с футболистом Тарасовым. А так как у нее очень насыщенная жизнь и нет времени искать свою любовь, то шоу в данный момент — очень удобный выход из ситуации.

Ольга рассказала также о критериях, которые будет предъявлены соискателю ее руки и сердца. Среди кандидатов от 18 до 40 лет звезда хочет найти смелого, сильного, искреннего и преданного мужчину. Бузова призналась, что очень хочет любить и обрести свое личное счастье.