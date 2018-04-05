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Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
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Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @kafelnikova_a
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова не раз попадала в центр скандалов, особенно в связи со своей наркозависимостью. Недавно девушка прошла курс реабилитации, а теперь отправилась отдыхать на Пхукет.
Оттуда девушка дразнит подписчиков солнечными фото и снимками в купальнике. Последний вызвал бурные споры среди поклонников: многие так и не смогли понять, откуда у Олеси Кафельниковой взялась грудь и осудили девушку за пластические операции в столь юном возрасте.
Самые ярые фанаты отбили атаку, заявив, что ничего Олеся с грудью не делала, просто слегка поправилась, вот она, грудь, и появилась. Правда, некоторые отметили, что соски всем напоказ можно было бы и не выставлять:
«Сосок ну зачееем».
Мужская часть аудитории тем временем отметила, что Кафельниковой было бы неплохо подкачать ягодицы, а потом принялась рассуждать, насколько для девушки нормально, если у нее есть растяжки на теле.

🐬

Публикация от  Алеся Кафельникова (@kafelnikova_a)

К счастью для Олеси, большая часть аудитории все же оценила ее работу над телом:
«Работа над собой проведена знатная но нет предела совершенству! Лесь, жги и полыхай».
«У тебя тело еще сочнее стало, хвалю».
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