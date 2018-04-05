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Гузеева призналась: ей нужен пластический хирург
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Гузеева призналась: ей нужен пластический хирург 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @_larisa_guzeeva_
Лариса Гузеева довольно жестко проходится по своим критикам. Как-то она даже написала, что в курсе, сколько ей лет и сколько она весит, после чего пообещала проклясть всех, кто будет писать ей негативные комментарии. И добавила:
«А глаз, как говорила моя соседка, у меня ЧИЖОЛЫЙ».
Но пользователи, конечно, продолжают писать ведущей не всегда приятные комментарии, даже когда пытаются сказать приятное. Так, один. например, написал:
«Лариса я обожаю Вас, с мешками под глазами…»
Между тем послание это было оставлено под фото, на котором Гузеева сфотографировалась с известным пластическим хирургом Хасаном Баиевым. Ведущая поздравила врача с днем рождения и написала:
«Скольким женщинам ты подарил вторую молодость и красоту! Ты нам нужен! Обнимаю».
После этой цитаты у пользователей не осталось сомнений, что и сама Лариса — клиентка Баиева.
Кроме того, подписчиков заинтересовало, что с рукой Гузеевой. Кто-то даже спросил:
«Лариса, кого стукнула?»
Оказалось, что ведущая готовила на день рождения дочери — и ей на руку упал острый нож.
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