Родные дети довели Кардашьян до слез

Долгое время в микроблоге Ким Кардашьян можно было увидеть разве что грудь знаменитой шоу-дивы. Но наконец-то Ким решилась показать, что она мать, к тому же многодетная.

Ким обычно не делится ни секретами воспитания, ни какими-то комментариями по поводу того, как растить детей. Поэтому ее материнство обрастает всевозможными слухами, например, о том, что Кардашьян балует старшую дочь или что она завидует Бейонсе, что та смогла родить двойню, а сама Ким нет.

Но наконец-то реалити-звезда выдала хоть какую-то эмоцию. Она выложила в микроблог снимок, в комментарии к которому становится понятно, что не вся жизнь Ким «посыпана блесками и конфетти»: