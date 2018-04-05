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Родные дети довели Кардашьян до слез
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Родные дети довели Кардашьян до слез 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @kimkardashian
Долгое время в микроблоге Ким Кардашьян можно было увидеть разве что грудь знаменитой шоу-дивы. Но наконец-то Ким решилась показать, что она мать, к тому же многодетная.
Ким обычно не делится ни секретами воспитания, ни какими-то комментариями по поводу того, как растить детей. Поэтому ее материнство обрастает всевозможными слухами, например, о том, что Кардашьян балует старшую дочь или что она завидует Бейонсе, что та смогла родить двойню, а сама Ким нет.
Но наконец-то реалити-звезда выдала хоть какую-то эмоцию. Она выложила в микроблог снимок, в комментарии к которому становится понятно, что не вся жизнь Ким «посыпана блесками и конфетти»:
«Я думаю, вы и не догадываетесь, как это реально сложно сделать хорошее семейное фото. Это все, чего мы добились, прежде чем все трое детей расплакались. Мне кажется, я тоже плакала».
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