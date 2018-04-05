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Бледанс отмечает 49-летие и хочет быть девочкой
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Бледанс отмечает 49-летие и хочет быть девочкой 

Рамблер 1 час назад
Фото: @bledans
Знаменитая медсестра из популярной некогда телепередачи "Маски-шоу" отмечает сегодня день рождения.
"5-го моей любимой девочке Эличке исполнится 49. Да, я своя девочка и буду ей всегда — верю! С Днем рождения меня!"
Вот так трогательно Эвелина Бледанс поздравила сама себя с днем рождения на своей странице Instagram.
На этот раз подписчики проявили поразительное единодушие и засыпали именинницу комплиментами:
"Вы здесь как голливудская актриса!
"Очень правильное поздравление себе) люблю вас очень)
"С днем рождения, Эвелина… в паспорт никто не смотрит, поэтому Вам столько на сколько Вы выглядите и ощущаете себя в душе… здоровья, солнечных дней и не растерять юношеского задора…"
"Больше 25 бы никогда не дала. А в душе 18"
"С днем рождения! Вы очаровательны и цифра мне кажется неправильной! Вы для меня позитив и настроение. Оставайтесь такой же!
"С днём рождения! Самая красивая, самая лучшая девчонка! Без всяких сомнений Вам всегда будет 20!"
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