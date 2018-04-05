Дана Борисова поборется с наркотиками в школах 

Известная телеведущая займется общественной деятельностью.
Еще недавно Дана Борисова страдала от наркотической и алкогольной зависимости. Тогда на помощь пришел коллега Андрей Малахов, который сделал Дану героиней одного из выпусков своей программы и отправил ее на реабилитацию в Таиланд. Пять месяцев назад Дана вернулась, с наркотиками и алкоголем ей удалось завязать. Сейчас она сражается за право опеки над дочерью в суде и делится с подписчиками подробностями на своей странице в Instagram.
Вчера Дана Борисова сообщила еще одну обнадеживающую новость:
"Доброго вечера вам желает пресс-секретарь общероссийской общественной организации "Матери против наркотиков". Поздравьте меня, начинаю свою деятельность в качестве общественного деятеля, вместе с мамами зависимых людей, буду выступать в поддержку создания реабилитационных центров для несовершеннолетних зависимых и законодательства в плане профилактики наркомании среди подростков, а также ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ на запрещённые вещества"
Поклонники, конечно, выразили свое одобрение и горячо поддержали Дану.