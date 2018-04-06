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Мэрайя Кэри сделала предложение молодому бойфренду
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Мэрайя Кэри сделала предложение молодому бойфренду 

Попкорн News 6 часов назад
Фото: Попкорн News
Поклонники Мэрайи Кэри были уверены, что звезда еще долго не соберется замуж после разрыва с миллиардером Джеймсом Пэкером. Однако поп-дива решила не медлить с замужеством и сама сделала предложение своему молодому бойфренду Брайану Танаке.
Инсайдер сообщает, что некоторое время назад Мэрайя прямым текстом сообщила своему возлюбленному о своем желании выйти за него замуж.
Правда, парень пока прикидывается шлангом и с кольцом к певице не спешит.
Отношения 49-летней Кэри и 34-летнего Брайана уже переживали несколько взлетов и падений, парочка расставалась на несколько месяцев, но в итоге снова сошлась.
Друзья певицы жалуются, что Танака лишь пользуется деньгами и славой Мэрайи и на самом деле не любит ее — но вот сама Кэри в обществе молодого бойфренда выглядит вполне счастливой.

❤🎶"I'm in heaven with my boyfriend…"🎶❤ #HappyValentinesDay 📸 Bill Boatman

Публикация от  Mariah Carey (@mariahcarey)

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