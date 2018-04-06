Поклонники не могут понять, что стало с лицом Алсу

В своем профиле Инстаграм Алсу в очередной раз поделилась с подписчиками своей фотографией. В посте певица обращается к поклонникам с просьбой еще немного подождать премьеры нового клипа звезды. Выход нового видео задерживается, но Алсу заверила фанатов, что в понедельник, 9 апреля, премьера точно состоится!