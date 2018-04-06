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Поклонники не могут понять, что стало с лицом Алсу
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Поклонники не могут понять, что стало с лицом Алсу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
В своем профиле Инстаграм Алсу в очередной раз поделилась с подписчиками своей фотографией. В посте певица обращается к поклонникам с просьбой еще немного подождать премьеры нового клипа звезды. Выход нового видео задерживается, но Алсу заверила фанатов, что в понедельник, 9 апреля, премьера точно состоится!
Но многие обратили внимание не на слова певицы, а на ее внешний вид: в комментариях разразились споры, возраст ли так повлиял на изменения внешности их любимой артистки или же виной всему частые пластические операции и уколы красоты. Кто-то даже заметил, что Алсу стала похожа на Алику Смехову, и в этом есть доля правды.
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