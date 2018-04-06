Дайнеко ответила на обвинения экс-супруга в насилии

Напомним, что бывший супруг певицы Дмитрий Клейман дал разоблачительное интервью, в котором откровенно рассказал об унижениях со стороны певицы во время их брака.

Молодые люди разошлись спустя почти три года после свадьбы. У них растет дочь, имя которой они до сих пор скрывают от поклонников. По словам Клеймана, Виктория Дайнеко постоянно обвиняла его в отсутствии денег, а также срывала на нем злость и даже позволяла себе рукоприкладство. Все привело к тому, что музыкант первым подал на развод.

Певица, в свою очередь, не стала молчать, а рассказала журналу Hello , что также терпела насилие со стороны мужа, но в отличие от него сор из избы предпочитала не выносить:

Я могу сказать, что защищала себя и свою дочь от домашнего и психологического насилия как могла. Я не демонстрировала на всю страну заключения докторов о травме позвоночника или фотографии синяков!

По словам исполнительницы, у нее до сих пор хранятся записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что она всего лишь защищалась от бывшего мужа. Также Дайнеко заверила, что не препятствует общению Дмитрия с дочерью. Музыкант, напомним, заявил в интервью обратное.