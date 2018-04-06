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Дайнеко ответила на обвинения экс-супруга в насилии
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Дайнеко ответила на обвинения экс-супруга в насилии 

Лиза 6 часов назад
Фото: Лиза
Напомним, что бывший супруг певицы Дмитрий Клейман дал разоблачительное интервью, в котором откровенно рассказал об унижениях со стороны певицы во время их брака.
Молодые люди разошлись спустя почти три года после свадьбы. У них растет дочь, имя которой они до сих пор скрывают от поклонников. По словам Клеймана, Виктория Дайнеко постоянно обвиняла его в отсутствии денег, а также срывала на нем злость и даже позволяла себе рукоприкладство. Все привело к тому, что музыкант первым подал на развод.
Певица, в свою очередь, не стала молчать, а рассказала журналу Hello, что также терпела насилие со стороны мужа, но в отличие от него сор из избы предпочитала не выносить:
Я могу сказать, что защищала себя и свою дочь от домашнего и психологического насилия как могла. Я не демонстрировала на всю страну заключения докторов о травме позвоночника или фотографии синяков!
По словам исполнительницы, у нее до сих пор хранятся записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что она всего лишь защищалась от бывшего мужа. Также Дайнеко заверила, что не препятствует общению Дмитрия с дочерью. Музыкант, напомним, заявил в интервью обратное.
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