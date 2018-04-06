Диброва показала, как готовит куличи с детьми

В преддверии Пасхи многие не успевают испечь куличи и покрасить яйца непосредственно в Чистый четверг. Но Полина Диброва обещала сыновьям, что приготовит вместе с ними куличи именно в четверг — и выполнила обещание.

Девушка призналась, что совместная с детьми подготовка к Пасхе — это семейная традиция, и сыновья с удовольствием украшают куличи.

@polinadibrova

В качестве ингредиентов для торжественной выпечки Диброва выбирает любимые сладости своих малышей, так как считает, что Пасха — самое время отправить обожаемое лакомство в рот.

А еще Полина рассказала, что в ее детстве в Ростове-на-Дону никто не называл куличи куличами, вместо этого в ходу было слово «паска».

Свои куличи Полина Диброва и ее сыновья украшают глазурью, орехами, шоколадом, засахаренными апельсинами, веточками розмарина и милыми, но несъедобными декоративными элементами. Разглядеть декор получше можно в видео, которое выложила девушка.