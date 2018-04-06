Диброва показала, как готовит куличи с детьми 

В преддверии Пасхи многие не успевают испечь куличи и покрасить яйца непосредственно в Чистый четверг. Но Полина Диброва обещала сыновьям, что приготовит вместе с ними куличи именно в четверг — и выполнила обещание.
Девушка призналась, что совместная с детьми подготовка к Пасхе — это семейная традиция, и сыновья с удовольствием украшают куличи.
@polinadibrova
В качестве ингредиентов для торжественной выпечки Диброва выбирает любимые сладости своих малышей, так как считает, что Пасха — самое время отправить обожаемое лакомство в рот.
А еще Полина рассказала, что в ее детстве в Ростове-на-Дону никто не называл куличи куличами, вместо этого в ходу было слово «паска».
Традиция нашей семьи — украшение с мальчиками Пасхальных Куличей. Даже после трехчасового МК в клубе, который я взялась провести самостоятельно сегодня 🤦🏼♀️ Мама обещала детям — Мама сделала 🙌🏻 Малыши ждут Чистый Четверг с нетерпением, время, когда можно стащить лакомство и положить его прямиком в рот 🔥 Для детских куличей выбираю их любимые 🍫 сладости 🐣 Кстати, все детство, в Ростове, называли это чудо пасками, слово кулич вообще не было в ходу. А у вас в семье как?
Свои куличи Полина Диброва и ее сыновья украшают глазурью, орехами, шоколадом, засахаренными апельсинами, веточками розмарина и милыми, но несъедобными декоративными элементами. Разглядеть декор получше можно в видео, которое выложила девушка.