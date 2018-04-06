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Как выглядит звезда Playboy спустя 10 лет
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Как выглядит звезда Playboy спустя 10 лет 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @alicegworld
Актриса Алиса Гребенщикова, дочь лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, в последние годы не стремится к повышенной популярности. В свое время она давала кучу интервью, в которых утверждала, что БГ ей не отец и они просто однофамильцы. Но теперь избегает лишнего пиара.
Но у Алисы сохранился пул преданных поклонников, которые следят за каждым ее шагом. И от них не могло ускользнуть фото, где их любимица, которая всего через два месяца отметит 40-летие, предстала в купальнике. Фанаты подтянутую форму актрисы оценили и попросили больше фото в бикини.
@alicegworld
На это Гребенщикова честно ответила, что она стесняется. К счастью для Алисы, на ее страничке мало хейтеров, поэтому негативных отзывов ее фигура не получила вовсе.
При этом снимок в бикини, по словам актрисы, приурочен к десятилетию ее откровенной фотосессии в журнале Playboy.
Обложка журнала Playboy, апрель-2008
Тогда Алиса наделала шуму, снявшись полуобнаженной во время беременности, в том числе с голой грудью.
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