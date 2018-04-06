Звезды без макияжа: пугающая реальность

Мы привыкли видеть звезд идеальными: ухоженная кожа, подтянутые тела, белоснежная улыбка. Но что, если посмотреть, как они будут выглядеть без макияжа? Приготовьтесь серьезно удивиться.

Бритни Спирс

Начнем с классики.

Trendymen

Бритни не побоялась участия в #NoMakeupMonday и выложила снимок без макияжа — певица так выглядит всегда, если нет концертов и выступлений.

Мадонна

Икона поп-музыки обычно выглядит безупречно — еще бы, ведь недавно Мадонна запустила собственную роскошную линию ухода за кожей.

Trendymen

Примерно полгода назад певица показала себя без мейкапа, чем изрядно удивила поклонников.

Майли Сайрус

Главная «плохая девочка» американской сцены не может похвастать хорошей кожей и чаще всего появляется на публике после визита к гримеру.

Trendymen

Без макияжа она, к сожалению, вовсе не так хороша.

Леди Гага

На заре карьеры Стефани Джерманотта просто не появлялась перед поклонниками без мейкапа. Только в последние годы она начала вести более откровенный Инстаграм, где показывает, как выглядит на самом деле.

Trendymen

Черт, лучше бы она этого не делала.

Кэрри Андервуд

Всегда ухоженная Кэрри Андервуд забывает о макияже и прочей ерунде, когда занимается фитнесом.

Trendymen

Надо заметить, это полезная практика — любой, даже легкий мейкап при занятиях спортом забивает поры и вредит коже.

Рианна

А вот Рианна чувствует себя вполне комфортно и без грима.

Trendymen

В последнее время певица вообще ратует за естественность — нам, честно говоря, она больше нравится накрашенной.

Мэрайя Кэри

В одном из последних интервью Мэрайя хвасталась, что может выйти из дома без макияжа и остаться не узнанной на улице.

Trendymen

Еще бы, певица без «боевой раскраски» вообще на себя не похожа.

Деми Ловато

Деми без макияжа просто не узнать. Кстати, выглядит девушка неплохо, но в повседневной жизни накладывает такой слой грима, что ни одной веснушки не видно.