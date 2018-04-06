52-летняя Кроуфорд выложила фото без макияжа

В конце февраля Синди Кроуфорд исполнилось 52 года. Несмотря на возраст, супермодель 90-х активно участвует в модных съемках, выходит на подиум по просьбе именитых дизайнеров, а еще с огромным удовольствием пиарит и продвигает в fashion-индустрию дочь Кайю.

Некоторые ненавистники Кроуфорд говорят, что с возрастом она растеряла красоту и стала похожа на мужчину. Особенно много таких комментариев получил ее совместный снимок с Кристи Тарлингтон для одной из модных съемок. Но Синди игнорирует злопыхателей и не стесняется тех процессов, которые творит с ней время.

Так, модель не побоялась выложить в Сеть фото, на котором она запечатлена без макияжа в расслабленной домашней обстановке.

Puppy pillow. Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 5 Апр 2018 в 10:22 PDT

Подписчики смелость модели оценили и особый акцент сделали на том, что Синди Кроуфорд очень повезло с кожей. Впрочем, восторженные отзывы, в основном, исходили от англоязычных поклонников звезды подиума. Российские подписчики были менее милы, заявив: