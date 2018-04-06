Ещё
52-летняя Кроуфорд выложила фото без макияжа
Далее:
Читайте также:
Ещё

52-летняя Кроуфорд выложила фото без макияжа 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @cindycrawford
В конце февраля Синди Кроуфорд исполнилось 52 года. Несмотря на возраст, супермодель 90-х активно участвует в модных съемках, выходит на подиум по просьбе именитых дизайнеров, а еще с огромным удовольствием пиарит и продвигает в fashion-индустрию дочь Кайю.
Некоторые ненавистники Кроуфорд говорят, что с возрастом она растеряла красоту и стала похожа на мужчину. Особенно много таких комментариев получил ее совместный снимок с Кристи Тарлингтон для одной из модных съемок. Но Синди игнорирует злопыхателей и не стесняется тех процессов, которые творит с ней время.
Так, модель не побоялась выложить в Сеть фото, на котором она запечатлена без макияжа в расслабленной домашней обстановке.

Puppy pillow.

Публикация от  Cindy Crawford (@cindycrawford)

Подписчики смелость модели оценили и особый акцент сделали на том, что Синди Кроуфорд очень повезло с кожей. Впрочем, восторженные отзывы, в основном, исходили от англоязычных поклонников звезды подиума. Российские подписчики были менее милы, заявив:
«Время берет свое»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад93
Звезды без макияжа: пугающая реальность4
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь23
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты25
Поклонники не могут понять, что стало с лицом Алсу
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:39
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение