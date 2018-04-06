Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма

Всемирно известная эпатажная балерина чуть ли не каждый день делится с подписчиками фотографиями со своего отдыха в Тайланде.

Поклонники отметили, что слишком уж часто танцовщица стала выкладыать фото с незнакомыми публике людьми, подписывая кадры так, будто никого ближе этого человека у Анастасии нет. каждого она любит и каждого зовет другом. Недолго думая, фолловеры звезды решили, что это является одним из первых признаков алкоголизма артистки — каждый раз новый друг — это свойственно, на их взгляд, собутыльникам.