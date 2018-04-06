Ещё
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @volochkova_art
Всемирно известная эпатажная балерина чуть ли не каждый день делится с подписчиками фотографиями со своего отдыха в Тайланде.
Поклонники отметили, что слишком уж часто танцовщица стала выкладыать фото с незнакомыми публике людьми, подписывая кадры так, будто никого ближе этого человека у Анастасии нет. каждого она любит и каждого зовет другом. Недолго думая, фолловеры звезды решили, что это является одним из первых признаков алкоголизма артистки — каждый раз новый друг — это свойственно, на их взгляд, собутыльникам.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты31
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад100
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь40
Поклонники не могут понять, что стало с лицом Алсу1
Звезды без макияжа: пугающая реальность5
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:39
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение