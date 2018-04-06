Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма 

Всемирно известная эпатажная балерина чуть ли не каждый день делится с подписчиками фотографиями со своего отдыха в Тайланде.
Поклонники отметили, что слишком уж часто танцовщица стала выкладыать фото с незнакомыми публике людьми, подписывая кадры так, будто никого ближе этого человека у Анастасии нет. каждого она любит и каждого зовет другом. Недолго думая, фолловеры звезды решили, что это является одним из первых признаков алкоголизма артистки — каждый раз новый друг — это свойственно, на их взгляд, собутыльникам.
Мы с моей подругой Амалией @akeldi22 разделили мой купальный костюм! Я люблю мини😂🌴, поэтому моего одного костюма хватило на нас обеих!🖐🏻 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #phuket #maikhaodreamvilla #maikhaodreamvillaresortandspa #пляж